Звикли кидати на війну "м'ясо", – Муждабаєв сказав, чому тактика Росії не переможе

Росія ще з давніх часів має певну тактику у війнах. Мовиться про те, що росіяни звикли бездумно відправляти на війну "м'ясо".

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив український журналіст Айдер Муждабаєв. За його словами, у Росії абсолютно безмежний ресурс фізичних тіл.

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"Вони ж там завжди всі війни вели "м'ясом". Це від Олександра Суворова ще. Від Михайла Кутузова. Завжди", – пригадав журналіст.

Муждабаєв: Сучасні війни великим військом не виграються

Проте, як зауважив Муждабаєв, зараз по-іншому ведуть війни. Якщо в українців буде сучасна зброя, то невідомо, скільки вони можуть із військкоматів привезти "м'яса".

Путін усе одно думає: "Нас багато і все". Сучасні війни так не виграються. Так не можна виграти,

– наголосив він.

Також, на думку журналіста, це показує, як вміло працюють українські військові. Саме через це кількість військ Росії не має значення. "Має значення інше. Треба зробити для Росії внутрішні умови, щоб жодної мотивації не було. Навіть пострілу в бік українців", – додав Муждабаєв.

Цікаво, що у Генштабі Збройних сил України заявили, що окупанти почали приховану мобілізацію у Краснодарському краї. Експерти кажуть, що це може означати критичну ситуацію у ворога.



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