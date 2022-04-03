На звільнених територіях України переховуються нечисленні групи росіян
3 квітня 2022 , 13:00Читать новость на русском
Джерело:Міністерство оборони
Збройні Сили України звільнили від окупантів населені пункти Київщини та Чернігівщини. Водночас малі групи росіян там ще залишилися.
Не всі загарбники покинули звільнені міста та села. Про це повідомили у зведенні станом на ранок 3 квітня.
До теми Замінована величезна територія Київщини, трупи, підвали, – у МВС просять бути обачними
На звільнених територіях залишаються нечисленні групи військовослужбовців збройних сил Росії,
– мовиться у повідомленні.
Наразі росіяни переховуються або намагаються самостійно перетнути державний кордон України.
Це може вас зацікавити – Денисенко повідомив, що величезна територія Київщини замінована: відео