Звільнений з полону захисник Зміїного освідчився коханій: щемливі кадри

Звільнений з ворожого полону захисник острова Зміїний Микола Будко освідчився коханій дівчині. Пропозицію чоловік зробив, перебуваючи у госпіталі на реабілітації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільноту "Захисники Зміїного".

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Омріяне "Так" після трьох років полону

Микола Будко – прикордонник та захисник острова Зміїний. Він майже 3 роки провів у російському полоні. Його вдалося повернути додому під час обміну, який відбувся 30 січня 2024 року.

Нині захисник проходить реабілітацію, однак це не стало на заваді його планам зробити пропозицію своїй дівчині Інні. Кохана відповіла "Так", а щемливі кадри пропозиції показали у мережі.

Нехай у вашій парі ніколи не буде смутку і непорозуміння, нехай кожен день для вас обох стає радісною, доброю і незабутньою сторінкою життя. Миру вам, достатку і постійного тяжіння один до одного!

– мовиться у дописі до відео.

Звільнений з полону захисник зробив пропозицію коханій: дивіться відео

Нагадаємо, що під час обміну полоненими 30 грудня 2024 року вдалося повернути 189 українців. Серед них – захисники "Азовсталі", Маріуполя, Чорнобильської АЕС, острова Зміїного, а також військовослужбовці різних підрозділів і двоє цивільних.