Наш Зміїний: як виглядає легендарний острів зараз

Зміїний наразі є справжнім форпостом у Чорному морі. Прикордонники показали, як наразі виглядає острів.

Держприкордонслужба спільно з підрозділами Головного управління розвідки убезпечують цивільне судноплавство в акваторії Чорного моря. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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Прикордонники показали кадри Зміїного

Зокрема, спецпризначенці не дають наблизитися до українського узбережжя авіації та військовим суднам ворога.

Сьогодні острів Зміїний – справжній форпост у Чорному морі,

– зазначено у повідомленні.

Як виглядає Зміїний зараз: дивіться відео

Довідка. У червні 2022 року спецпризначенці ЦСО "А" СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР МОУ та ЗСУ провели унікальну операцію зі звільнення острова Зміїний.

Нагадаємо, що острів Зміїний був окупований з самого початку повномасштабного вторгнення. Сили оборони регулярно завдавали ударів по гарнізону на острові впродовж кількох місяців. Вже 30 червня 2022 року росіяни втекли з острова.

Також у кінці серпня росіяни піднімали дальні бомбардувальники. Ворог атакував південні регіони України – під ударом опинився і Зміїний.