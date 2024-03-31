Точної кількості жертв у Бучі немає: у поліції нагадали про сотні зниклих безвісти

Два роки тому з-під окупації вдалося звільнити Бучу, що на Київщині. За цей час правоохоронці працювали над встановленням остаточної кількості жертв в окупованому місті.

Втім, як зазначив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону, правоохоронцям не вдалося остаточно встановити, скількох людей убили російські загарбники у Бучі, що на Київщині.

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Триває розшук зниклих безвісти

За словами Андрія Нєбитова, все ще є ті, кого вважають зниклими безвісти. Їхнім розшуком займаються.

Звернімо увагу, що після деокупації у Бучі виявили тіла 422 вбитих мирних мешканців, а в Бучанському районі – 1190 тіл. У Національній поліції продовжують займатися розслідуванням воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками на Київщині.

Як зазначив Андрій Нєбитов, поліція розпочала понад 116 тисяч кримінальних проваджень. Вони стосуються воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України. Причому 23 тисячі злочинів окупанти скоїли саме на Київщині.

У Нацполіції зазначають, що наразі зниклими безвісти вважають 514 мешканців Київщини. Також 180 тіл досі залишаються невпізнаними.

Зеленський про трагедію у Бучі

Як наголосив Володимир Зеленський 31 березня 2024 року, у цієї війни – глобальне значення. За його словами, ця війна за право на існування для нашої держави, а також за право на життя для кожної людини. За гідність українського народу та кожного народу, який прагне до своєї волі. Президент додав, що це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром щодо інших.

І вбиті окупантами наші люди, чиї тіла лежали на вулицях Бучі, були свідченнями, що нікому у світі не можна залишатись осторонь цієї битви. Бо саме тут, в Україні, захищаючи наших людей, наше життя, нашу державу, людяність перемагає,

– підкреслив президент.

Глава держави додав, що щоб розпочати такі агресії проти інших, Росія спочатку у собі знищила мораль. А ще вона зробила своєю ідеологією насильство та ненависть. Тож, такі системи просто так не зупиняються. Їх зупиняє сила, єдність. Натомість вони хочуть знищити рішучість та розуміння.

Президент України висловив вдячність усім, хто допомагає нам. Слава нашому міцному народові, нашим воїнам, усім, хто боронить людяність та життя, підкреслив Володимир Зеленський.