До Москви – одна ніч: ексдепутат Держдуми назвав події в Бєлгороді тренуванням

Операція легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу зі "звільнення" Бєлгородщини ще матиме своє продовження. Бійці рухатимуться прикордонними містами, проте головною ціллю є не вони.

Про це 24 Каналу розповів Ілля Пономарьов – ексдепутат Держдуми Росії. За його словами, росіяни не чинитимуть опору подальшому руху партизанів. Цього не було, власне, і під час рейду в Бєлгороді.

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РДК можуть піти на Москву

Бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" заявили, що робитимуть нові кроки у Росії. Зокрема, Брянську та Воронежу варто було б приготуватися.

Але насправді ж ці міста не мають особливого стратегічного значення, тому можна припустити, що на цьому повстанці не зупиняться.

Брянськ, Воронеж та інші міста – це просто тренування. Що справді має значення, то це Москва. До Москви – одна ніч. Не треба довго й обережно рухатись. Просто треба визначити, коли це зробити та не помилитись. Коли режим хитається і може впасти – саме тоді треба його вдарити,

– зазначив Ілля Пономарьов.

До слова, ватажок РДК "Вайт Рекс" розповідав, що навіть бєлгородці казали про те, що не проти долучитися до "звільнення" Росії від путінського режиму. І справді, під час заходу бійців на територію Росії, втікали хіба ті, хто пов'язаний з цим режимом безпосередньо. Натомість інші – поводились дружньо.

"Я впевнений, що організованого опору під час руху на Москву не буде. Будуть окремі люди, які писатимуть доноси місцевій ФСБ. Але це будуть одиниці", – наголосив Пономарьов.

Росіяни, однак, навряд чи будуть активними. Масово – вони чекатимуть, роздумуючи над тим, чи нові люди про них потурбуються.

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До кого долучаться росіяни

Крім того, важливо зрозуміти, що отримати чи захопити владу можна лише у столиці. Ймовірно, громадянської війни у Росії не буде, люди сприйматимуть зміни, які їм запропонують.

Однак, зауважив, ексдепутат Держдуми, росіяни можуть повестись на осіб, які критикують Владіміра Путіна, навіть якщо вони доволі неоднозначні.

До Ігоря Гіркіна чи Євгєнія Пригожина може хтось доєднатися. До Путіна – малоймовірно. Але й у його критиків немає організованих рухів зараз,

– зазначив Пономарьов.

На його думку, Євгєній Пригожин узагалі робить все для того, аби залишити Росію. Натомість залишиться терорист Ігорь Гіркін, намагаючись створити політичний рух. Проте через те, що російські "ура-патріоти" не мають коаліції, це буде дуже розпорошений рух, який не принесе бажаного результату.

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