У Херсоні російські "смертники" переодяглись в цивільне і поховали зброю по смітниках

Українські захисники продовжують контрнаступ на Півдні. Окупанти, які не встигли втекти, вдаються до відчайдушних спроб хоч якимось чином зберегти собі життя.

За даними херсонського підпілля у різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ.

Не вдалось втекти

Як зазначають, крім переодягання, по смітниках та в окремих підходах міста окупанти ховають уніформу, шоломи та бронежилети.

Насправді, як повідомляють у центрі спротиву, ці солдати – це просто смертники, яким командування пообіцяло "шляхи відходу". Напевно, підірваний Антонівський міст, був одним з цих шляхів.

Запевняють, що місцевий спротив знає про місця перебування таких "цивільних", отже про це і знають підрозділи український військових, які проводять спецоперацію зі звільнення Херсона.

Окупанти ховають свою уніформу у смітники / Фото Sлavko Sлavkoviч

Користувачі твіттеру поширюють фото переодягнених окупантів. Проте наразі підтвердити правдивість фотографій важко.

Росіяни переодягаються в цивільний одяг / Фото Sлavko Sлavkoviч

Звільнення Херсона: основні моменти

Херсонський журналіст Костянтин Риженко повідомив, що місцеві мешканці чекають на ЗСУ. Він опублікував фото, де видно синьо-жовтий стяг у центрі Херсона.

У мережі опублікували відео з машини росіян, які їдуть з Херсона. На записі окупанти жаліються на тиск з боку українських військ і буквально плачуть через від'їзд на свою Батьківщину.

Крім цього, російські військові дають драпака пішки. У мережі опублікували відео, як російські військові перетинають річку по переправі біля Антонівського мосту. Сам міст окупанти, побоюючись ЗСУ, вирішили підірвати.

11 листопада у центрі Херсона зібралися місцеві жителі. Вони чекають на військових Збройних Сил України. Над будівлею Херсонської ОДА підняли український прапор. А у селах під Херсоном місцеві жителі зривають і палять пропагандистські білборди, а також вивішують українські прапори.

Важливо – ЗСУ деокуповують Херсон: дивіться відео