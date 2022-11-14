У Євросоюзі відреагували на звільнення Херсона від російських окупантів

Представник Європейського Союзу Жозеп Борель заявив, що підтримка України показала результати. Світ має продовжувати чинити тиск на Росію.

Про це з Брюсселю повідомляє журналістка 24 каналу Софія Трощук.

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"Новини з української війни дуже хороші для українців. Окрім повернення Херсона, російська армія відступає. Це дуже гарна новина. Здається, стратегія військової підтримки України була вдалою", – сказав високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Про що говорив представник ЄС

Борель зазначив, що попри звільнення Херсона та інші успіхи військових, потрібно продовжувати допомагати Україні. Росія не зупинятиме свою агресію.

Маємо продовжувати підтримувати Україну нашою військовою потужністю, чинити тиск на Росію та звертатися до решти світу, що зіткнулася з наслідками цієї війни, – сказав Борель.

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