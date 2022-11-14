Чому окупанти насправді втекли з Херсона

Існує два підходи до формування армії – масова та професійна. Масові армії воюють живою силою. Професійні – техноогіями. Масові виконують волю вождя. Професійні захищають платників податків.

Міфічна армія

24 лютого 2022 року в Україну увійшло 200-тисячне угруповання масової армії, що маскується під професійне. Мордобій, алкоголь, мародерство та військові злочини не дозволяють назвати російських контрактників професіоналами.

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Найновіший танк у російській армії Т-90 був прийнятий на озброєння у 1991 році. Наймасовіший Т-72 – у 1973 році. Усі "Армати" виявилися імітацією. Більшість військової техніки була старша за солдатів, які на ній воюють.

Масу солдатів треба годувати. Масу танків заправляти. Масі артилерії потрібно підвозити масу снарядів. Тому масові армії здатні воювати лише вздовж доріг. Бажано вздовж залізниць. Без постачання вони воювати не можуть.

Кожен танк споживає 500 літрів палива на 100 кілометрів. Кожна батарея "Градів" випускає 240 снарядів за 20 секунд. За російськими нормами витрати боєприпасів на подавлення одного укритого взводу противника необхідно випустити 1440 снарядів.

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Як зламати велетня

Росія – багата країна. Вона найняла багато контрактників. Випустила багато танків та "Градів". Надала їм багато бензовозів та вантажівок зі снарядами. Колона техніки розтягнулася від кордону до Києва та створила логістичне пекло.

Достатньо порушити логістику масової армії, щоб вона відступила. ЗСУ нарізали колону частинами та почали знищувати. Через місяць російське командування відвело війська з півночі України та кинуло їх туди, де було багато доріг до Росії.

Те саме сталося на Зміїному, в Ізюмі, Лимані, Херсоні та інших місцях, де ЗСУ вдавалося порушити логістику російських військ. Росіяни відступали з різним ступенем координації – від організованого виведення підрозділів до панічної втечі.

У відповідь російський вождь призвав більше непідготовлених солдатів та забезпечив їх старішою технікою. А це – ще більше логістичне пекло з великими втратами. Якби в Росії були платники податків, вони б не допустили такої війни.

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