Ця битва – особлива: 28 бригада показала вражаючі кадри з деокупації Херсонщини

Херсон повернувся під контроль влади України. 11 листопада Міністерство оборони України повідомило, що до міста заходять ЗСУ.

Від російських загарбників Херсонщину звільняла 28-ма окрема механізована бригада.

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Військові наближали не лише перемогу, а й своє повернення додому

Як зазначив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, більшість цієї бригади родом з Херсонщини. Тому для них це була особлива битва.

Запекло виборюючи кожен клаптик нашої землі, вони день у день наближали не лише перемогу, а й своє довгоочікуване повернення додому,

– зазначив Назаров.

Також він поділився вражаючими кадрами зі звільнення Херсонщини.

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Як Херсон оговтується після окупації

Нагадаємо, що 11 листопада Збройні сили Україні зайшли в Херсон та встановили над містом синьо-жовтий прапор. Загарбники втекли на лівий берег Дніпра.

14 листопада Володимир Зеленський приїхав у звільнений Херсон вперше з часу його деокупації. За присутності президента України ЗСУ офіційно підняли державний прапор в деокупованому Херсоні. Відео урочистостей можна подивитись за посиланням.

19 листопада до звільненого Херсона прибув перший від початку війни потяг. В одному з вагонів прибув вантаж Укрпошти.

Вперше з дня відступу російська артилерія відкрила вогонь по Правому берегу Дніпра. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Радник глави ОПУ Олексій Арестович зазначив, що для росіян це звично – іншого від них ніхто не очікував.

Він також додав, що ЗСУ знову били по аеродрому у Чаплинці, і там була яскрава детонація. Влучили по боєкомплектах, та по іншім цілям – штабам, скупченню військ, складам.

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