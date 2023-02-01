Уряд звільнив керівництво митниці: замість Демченка призначили Звягінцева

1 лютого уряд звільнив виконувача обов'язків митної служби В'ячеслава Демченка та двох його заступників.

Звільнення керівництва Державної фіскальної служби підтвердив Forbes депутат профільного комітету. 24 Канал зібрав усе, що про це відомо наразі.

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Кого з керівництва митниці звільнено:

В.о голови митної служби – В'ячеслава Демченка;

першого заступника голови – Олександра Щуцького;

заступника голови – Руслана Черкаського.

Також нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що виконувати обов'язки голови митниці буде заступник нинішнього очільника Сергій Звягінцев.

Які причини звільнення

Нардеп від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк теж повідомив, що головний склад митниці звільняють.

Сьогодні майже нічого не пишу. Приблизно 7 годин безперервно проводили засідання ТСК. П'ять з них по "чорному зерну", як митниця допомагає його вивозу. Коротко – все зрозуміло і все погано,

– написав нардеп.

Железняк теж зазначив, що новим в.о голови митниці можуть призначити Звягінцева.

Новим в.о голови митниці призначили Звягінцева

Оновлення. Представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук підтвердив, що уряд звільнив Олександра Щуцького з посади першого заступника голови Державної митної служби України.

А також відсторонив від виконання повноважень за посадою та порушив дисциплінарне провадження стосовно заступника голови Державної митної служби України Черкаського Руслана Анатолійовича.

Мельничук підтвердив, що тимчасово покладено виконання обов'язків голови Державної митної служби України на Звягінцева Сергія Борисовича.

Голова фракції Давид Арахамія теж опублікував список кадрових змін, які прийняв сьогодні Кабмін.

Що цьому передувало

Сьогодні зранку голова фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував звільнення керівного складу митниці.

Раніше правоохоронці викрили понад 10 високопосадовців, які нібито причетні до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна. Серед них – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці.

За оцінками СБУ, збитки бюджету становлять 5,2 мільярда гривень.