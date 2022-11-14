Міноборони заінтригували українців відео із воїнами ЗСУ, які перетинають Дніпро

Міноборони України опублікували відео, яке дуже заінтригувало українців. На оприлюднених кадрах воїни ЗСУ перетинають Дніпро.

У мережі припускають, що воїни ЗСУ їдуть на "полювання", яке допоможе повністю звільнити Кінбурнську косу. Це – єдина частина Миколаївської області, яка офіційно не звільнена від окупантів.

Зауважте Не лише Херсон: українці також святкують на звільненій Миколаївщині – зворушливі кадри

У Міноборони наразі жодних деталей не повідомляли. Лише підписали відео: Beautiful Dnipro.

Воїни ЗСУ перетинають Дніпро: дивіться відео

Українські герої пливуть по Дніпру: дивіться відео

В ОК "Південь" заявили, що станом на 13 листопада Миколаївська область майже повністю деокупована. Водночас навіть маленький клаптик землі може бути досить значущим.

Географічно Кінбурнська коса має певне стратегічне значення. Ми продовжуємо там військову операцію, яка наразі потребує тиші,

– мовиться у повідомленні.

В ОК "Південь" наголосили, що неодмінно повідомляють українцям, коли буде результат.

Актуально – перша зустріч з херсонцями очима ЗСУ: дивіться відео