Використовуватимемо всю нашу зброю, – Данілов уточнив, як Україна звільнятиме Крим
Україна готується до звільнення тимчасово окупованого Криму. Наші військові робитимуть все, щоб повернути контроль над півостровом, зокрема і використовуватимуть всю можливо незаборонену міжнародними законами зброю.
Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Він акцентував на тому, що Україна не відмовляється від Криму, бо півострів є невіддільною частиною країни.
Ми використовуватимемо весь наш арсенал, який є в наявності. І та зброя, яку робить наш оборонно-промисловий, обов'язково буде застосована. І байдуже: чи це буде Крим, чи Донецька, Луганська області,
– зазначив Данілов.
Згодом він додав, що ЗСУ використовуватимуть всю наявну зброю для знищення ворога.
Повернення Криму під контроль України: що про це відомо
Екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що звільнення Україною Криму змінить стратегічну ситуацію на полі бою. На думку Ходжеса, найбільш перспективний напрямок для ЗСУ – удар по "сухопутному коридору" окупантів, який веде до окупованого Кримського півострова.
Позиція України
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що Україна здатна звільнити Крим протягом 5 – 7 місяців. На думку чиновника, у Москви немає ресурсів для утримання Кримського півострова. Переговори можливі тільки в разі повного виведення російських окупаційних військ з Криму.
- Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що сили оборони України реально зможуть звільнити Крим протягом 5 – 7 місяців після того, як на окупованому півдні буде розсічений Російський так званий "сухопутний коридор". Російські війська опиняться в блокаді на Кримському півострові.