Географія не сприяє: ветеран ВМС спрогнозував сценарій звільнення Криму

Для звільнення Криму потрібно виконати низку важливих передумов. Варто пам'ятати, що це буде досить складна операція через географічне розташування півострова. Однак в Генштабі все прекрасно розуміють і точно над цим працюють.

Про це 24 Каналу розповів заступник начальника Військово-морських сил ЗСУ України (у 2004 – 2020 роках) Андрій Риженко. За його словами, передумови для звільнення Криму з'являться тоді, коли Збройні Сили виб'ють окупантів з лівобережжя Херсонщини та вийдуть на Приазов'я.

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Після такої операції в росіян не буде змоги використовувати наземний "коридор" до Криму. У них залишиться шлях через міст, який зараз ремонтують.

Вихід на узбережжя Азовського моря та поновлення контролю над усією Херсонською областю. А вже подальші дії вирішуватимуть у Генштабі,

– зазначив Риженко.

Як ЗСУ звільнятимуть Крим

На думку Риженка, перед звільненням надзвичайно важливо нейтралізувати аеродроми на півострові, звідки росіяни можуть завдавати ударів. Про усі ці локації українські військові знають. Багато де вже була "бавовна" з початку літа 2022 року.

Не варто забувати і про місця базування кораблів та підводних човнів. Хоч приблизно місяць тому окупанти розосередили їх по багатьох портах на півострові.

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Для звільнення Криму також важливо наростити спроможності Військово-морських сил для дії в ближній морській зоні на 100 морських миль. Тут потрібно проводити протидиверсійні заходи та самим забезпечувати висадку власних мобільних груп.

Географічно це складне завдання. Історично, коли відбувалися військові дії навколо Криму, саме географія перешкоджала веденню таких дій, які на нас очікують. Але думаю, що Генштаб врахує усі наші сильні сторони та максимально використає усі слабкі сторони супротивника,

– зауважив Риженко.

Як Україна може звільнити Крим

Офіцер армії США у відставці Бен Годжес опублікував план, як можна суттєво послабити російських загарбників під час операції зі звільнення Криму. Йдеться про удари по залізничних сполученнях, аеродромах тощо.

Військовий експерт Петро Черник вважає, що для деокупації Криму Збройні Сили потребують ще двох видів озброєння. Це – далекобійні ракети та потужна авіація.