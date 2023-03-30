Розуміють, що у Криму не залишаться, – Подоляк назвав останні бажання росіян на півострові

Україна мужньо бореться, аби повернути собі усі тимчасово окуповані Росією території та вийти на кордони 1991 року. Росіяни добре розуміють, що скоро покинуть Крим, тому зараз грабують на півострові усе, навіть землю.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник голови Офісі Президента України Михайло Подоляк. За його словами, російські окупанти прийшли в Україну як варвари, щоб пограбувати цивілізацію.

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"Розуміють, що ніхто не залишиться у Криму. Тому хочуть пограбувати ще трошки. От землю, електроніку, все, що можуть, вивезти. Бо знають, що Росія буде жити в кам'яному віці. Вона й так не жила ніколи, як ми з вами. А сьогодні вони будуть абсолютно занурені в кам'яний вік", – зауважив він.

Росіяни захочуть "прорідити" своє населення

Михайло Подоляк наголосив, що Україна – демократична країна Європи, яка дотримується міжнародного права. Для українців принципово вийти на кордони 1991 року та повернути усі тимчасово окуповані Росією території.

Також радник очільника ОПУ припустив, що буде з росіянами після поразки на війні в Україні.

Росіяни настільки будуть один на одного ображені з урахуванням їхнього інтелектуального статусу. Вони будуть використовувати безпосередньо свої кулаки, зброю і ножі, щоб трохи "прорідити" населення Росії,

– переконаний Подоляк.

Подоляк про вихід на кордони 1991 року: дивіться відео

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