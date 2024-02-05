Десантування – це більше про кіно: Ігнат розповів, що потрібно для звільнення Криму

Україна обов'язково звільнить від окупантів Крим. Речник Командування Повітряних сил розповів, що є ключем до успіху.

Так, в інтерв'ю Центру протидії дезінформації Юрій Ігнат розповів, що саме потрібно для деокупації Кримського півострова, передає 24 Канал.

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Ключ до успіху

Юрій Ігнат наголосив, що будь-які дії – оборонні чи наступальні мають здійснюватися за безпосереднього досягнення переваги в повітрі.

Перевага в повітрі – той ключ до успіху в будь-якій операції – наступальній чи оборонній. Це в кіно було десантування,

– підкреслив речник.

Додав, що десантування проводиться різними методами. Можна і морським шляхом, тобто перевезення, як форсування Дніпра тощо.

Ігнат переконаний, що це не так просто зробити, коли ворог має перевагу в повітрі, велику кількість засобів ППО, попри те, що вони знищуються. Зокрема, наші воїни знищили у Криму кілька установок С-400. Втім, окупанти можуть підвезти інші, наприклад, "Панцир" у них є тощо. Проводити десантування, коли ворог зустрічатиме вогнем зовсім нелегко.

Необхідно постійно завдавати агресору ударів далекобійним і технологічним озброєнням. У цьому ключ до перемоги, переконаний речник командування Повітряних сил.

Дуже б хотілося бачити у тандемі, який зараз є SCALP / Storm Shadow, бачити тріо, – ще й TAURUS туди додати. І це не лише через те, що вона, можливо має більші характеристики по дальності. Це кількість. Нам потрібно більше таких ракет,

– зазначив Ігнат.

Додав, що йдеться не лише про Крим, а й про інші окуповані Росією території. Треба перебити логістику, вороже постачання.

Кримський міст такий важливий, бо це забезпечення. Залізничним транспортом здійснюється серйозне перевезення боєприпасів. Якщо не буде моста, не буде сухопутного постачання в Крим, не буде постачання військ, йдеться про продовольство, навіть вода, пальне, боєприпаси, особовий склад, техніка. Це все постійна логістика. Якщо логістики немає, військо не буде жити.

F-16 своїм пакетом озброєння великим, таким широким спектром, ракети ATACMS, крилаті ракети Storm Shadow, SCALP і TAURUS, потенційно можливі, можуть це зробити. І тільки тоді можна буде говорити про те, що ми можемо якось краще й ефективно просуватися та звільняти наші території,

– підсумував Ігнат.

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