Десантування – це більше про кіно: Ігнат розповів, що потрібно для звільнення Криму
Україна обов'язково звільнить від окупантів Крим. Речник Командування Повітряних сил розповів, що є ключем до успіху.
Так, в інтерв'ю Центру протидії дезінформації Юрій Ігнат розповів, що саме потрібно для деокупації Кримського півострова, передає 24 Канал.
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Ключ до успіху
Юрій Ігнат наголосив, що будь-які дії – оборонні чи наступальні мають здійснюватися за безпосереднього досягнення переваги в повітрі.
Перевага в повітрі – той ключ до успіху в будь-якій операції – наступальній чи оборонній. Це в кіно було десантування,
– підкреслив речник.
Додав, що десантування проводиться різними методами. Можна і морським шляхом, тобто перевезення, як форсування Дніпра тощо.
Ігнат переконаний, що це не так просто зробити, коли ворог має перевагу в повітрі, велику кількість засобів ППО, попри те, що вони знищуються. Зокрема, наші воїни знищили у Криму кілька установок С-400. Втім, окупанти можуть підвезти інші, наприклад, "Панцир" у них є тощо. Проводити десантування, коли ворог зустрічатиме вогнем зовсім нелегко.
Необхідно постійно завдавати агресору ударів далекобійним і технологічним озброєнням. У цьому ключ до перемоги, переконаний речник командування Повітряних сил.
Дуже б хотілося бачити у тандемі, який зараз є SCALP / Storm Shadow, бачити тріо, – ще й TAURUS туди додати. І це не лише через те, що вона, можливо має більші характеристики по дальності. Це кількість. Нам потрібно більше таких ракет,
– зазначив Ігнат.
Додав, що йдеться не лише про Крим, а й про інші окуповані Росією території. Треба перебити логістику, вороже постачання.
Кримський міст такий важливий, бо це забезпечення. Залізничним транспортом здійснюється серйозне перевезення боєприпасів. Якщо не буде моста, не буде сухопутного постачання в Крим, не буде постачання військ, йдеться про продовольство, навіть вода, пальне, боєприпаси, особовий склад, техніка. Це все постійна логістика. Якщо логістики немає, військо не буде жити.
F-16 своїм пакетом озброєння великим, таким широким спектром, ракети ATACMS, крилаті ракети Storm Shadow, SCALP і TAURUS, потенційно можливі, можуть це зробити. І тільки тоді можна буде говорити про те, що ми можемо якось краще й ефективно просуватися та звільняти наші території,
– підсумував Ігнат.
Зеленський розповів про плани на 2024 рік
- Раніше в одному з інтерв'ю президент підбив підсумки 2023 року. Глава держави зазначив, що Україні вдалося розбити російську блокаду Чорного моря й налагодити експорт зерна до інших країн.
- Також Володимир Зеленський натякнув, що у 2024 році на півострові та в Чорному морі розгорнуться основні битви.
- "Ізоляція Криму, незаконно анексованого Росією у 2014 році, і зниження російського військового потенціалу на півострові надзвичайно важливі для нас, тому що це спосіб зменшити кількість атак з цього регіону", – наголосив глава держави.
- Також зазначив, що успіх у Криму справив би велике враження на світ, а ще вплинув на ситуацію у самій Росії, завдавши удару по кремлівській пропаганді.
- Глава держави пригадав неймовірні перемоги, яких вже вдалося досягти на півострові. Зокрема, йдеться про низку знищених кораблів Чорноморського флоту.
- "Втрата військово-морських баз, які Росія утримувала протягом останніх 240 років, була б величезною незручністю для Путіна", – сказав Зеленський.
- Водночас зауважив, що успіх та його швидкість залежатиме від військової допомоги західних партнерів. Німецькі далекобійні ракети TAURUS можуть зруйнувати Керченський міст, фактично ізолювавши півострів від країни-агресорки.
- "Росія має знати, що для нас це військовий об'єкт", – наголосив Зеленський.