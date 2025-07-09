Не дипломат: хто може замінити Маркарову на посаді посла в США

У суспільстві жваво обговорюють можливу заміну посла України в США Оксани Маркарової. Були певні очікування, що це відбудеться одразу після приходу Дональда Трампа до влади, але ще пів року пані посол працювала.

Термін повноважень Маркарової закінчився ще в січні 2025 року. Як зауважив 24 Каналу голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, тепер цю ситуацію хочуть виправити.

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Хто може стати новим послом

Володимир Зеленський планує зібрати послів у Києві. Це регулярна процедура, яка відбувається щоквартально. Очевидно, тепер на цій зустрічі обговорять або й проведуть заміну дипломатичного корпусу.

Я очікую, що Маркарову замінять з формальних ознак, адже її каденція завершилась. До того ж зміна влади у США потребує зміни підходів,

– підкреслив Ярослав Божко.

Він додав, що посада посла сьогодні критично складна. Якщо туди все-таки когось призначать, то скоріш за все, це буде політик серйозного рівня. Навряд чи молодий дипломат.

"Лава запасних української влади на топпосади дуже коротка. Людей, яким можна довірити складні й стратегічно важливі посади, не так багато", – наголосив Ярослав Божко.

Нагадаємо, про можливу заміну Маркарової на посаді заговорили після телефонної розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Однак їй запропонують залишитися в команді. Ймовірно, консультації президента з главою МЗС уже відбулися

Серед потенційних кандидатів називали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра оборони Рустем Умєрова, віцепрем'єрку та міністерку юстиції Ольгу Стефанішину, міністра енергетики Германа Галущенка. Фінальне рішення можуть ухвалити 15 липня під час Ставки.