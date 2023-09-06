Хочу завершити почате, – Дейнега спростував повідомлення, що йде у відставку з Міноборони

У мережі з’явилась інформація, що троє заступників колишнього міністра оборони України написали заяви про відставку. Мовиться про Віталія Дейнегу, Андрія Шевченка та Володимира Гаврилова.

Однак Дейнега заперечив цю інформацію. Він заявив, що "хоче завершити почате в Міноборони".

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Дейнега спростував, що йде у відставку з Міноборони

Так, у мережі шириться інформація, що Віталій Дейнега, Андрій Шевченко та Володимир Гаврилов йдуть у відставку. На це відреагував сам Дейнега.

За словами Дейнеги, його відставка стала б для когось можливістю "ослабити одне з ключових відомств в державі на свою користь".

Я знаю, що певна кількість людей в цій країні хоче, щоб це сталось. Бо за ці пів року я стою кісткою в горлі цілому клубку дуже різних інтересів. Мені не раз погрожували: мене знімуть, якщо не стану договороздатнішим. Але я не планую ставати і йти на компроміси з совістю. Кадровою політикою МО займаються не в телеграмі. Тож думаю, що ми з новим міністром якось розберемось, і тоді я сам все повідомлю. Думаю, що у нас обох є очікування одне від одного. І треба час, щоб ми домовились чи ні про них та спільну стратегію,

– написав він.

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