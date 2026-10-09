ОГП розпочав розслідування щодо виїзду Руслана Кравченка за кордон і звільнив низку посадовців

В Офісі Генерального прокурора провели масштабні кадрові звільнення та розпочали службове розслідування щодо виїзду за кордон колишнього Генерального прокурора Руслана Кравченка. За результатами внутрішнього аудиту та перевірок у межах справи "Карфаген" посади втратили керівники низки центральних і регіональних підрозділів.

Подробиці "перезавантаження ОГП" повідомив тимчасовий виконувач обов'язків керівника структури Антон Ковальський.

Що відбувається в ОГП?

У відомстві вже завершили службове розслідування щодо колишнього заступника начальника департаменту ОГП Айдина Худієва. Також триває перевірка дій заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви, затриманого в межах справи "Карфаген".

У межах операції "Карфаген" з органів прокуратури вже звільнили 8 осіб, серед яких семеро працювали безпосередньо в Офісі Генерального прокурора. Зокрема, адміністративні посади втратили керівники Департаменту інформаційних технологій та управління протидії злочинам у сфері кібербезпеки.

При цьому, розпочалося та триває службове розслідування щодо виїзду за кордон колишнього Генерального прокурора Руслана Кравченка.

"Перевіряємо дотримання встановленої процедури та обставини, пов'язані з організацією відрядження", – висловився Ковальський.

До слова, питання діяльності Кравченка та його виїзду за кордон розслідує журналіст "Української правди" Михайло Ткач. Проте його затримали у Відні під час виконання редакційного завдання.

Перевірки на поліграфі та ліквідація підрозділів

Для перевірки доброчесності 24 прокурори пройшли поліграфічне дослідження, а всі отримані результати передали спеціальній комісії. Водночас у структурі відомства ліквідували управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки та реорганізували департамент нагляду за боротьбою з організованою злочинністю.

Звільнення торкнулися й регіональних органів, де з адміністративної посади усунули заступника керівника Черкаської обласної прокуратури з подальшою ліквідацією посади. Окрім того, оновлено керівний склад у Департаменті міжнародного співробітництва та Департаменті організаційно-контрольної діяльності.

Кадровий аудит в обласних та окружних прокуратурах

У відомстві вирішили тимчасово відмовитися від практики призначення осіб без прокурорського досвіду поза конкурсом за Законом №4555. Наразі триває масштабний аудит усіх уже здійснених призначень на керівні посади в центральному апараті та областях.

За результатами перших перевірок з адміністративних посад звільнили 16 прокурорів в обласних та окружних ланках. Серед них – керівники Вишгородської окружної прокуратури Київської області та Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області.

Окрім цього, накази про звільнення підписано щодо заступників керівників Хмельницької та Волинської обласних прокуратур. За підсумками оцінки роботи посади також втратили очільники Харківської та Волинської обласних прокуратур.