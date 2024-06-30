У СБУ показали унікальні кадри звільнення острова Зміїний

Два роки тому українським спецпризначенцям вдалося звільнити острів Зміїний з-під російської окупації. У СБУ показали відео, як проходила напружена операція.

Українські воїни подолали опір ворога та змусили його зробити черговий "жест доброї волі" – тобто покинути Зміїний.

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Річниця звільнення Зміїного

У червні 2022 року спецпризначенці ЦСО "А" СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР МОУ та ЗСУ провели унікальну операцію зі звільнення острова Зміїний.

Вона складалась з декількох етапів та мала стратегічне значення, адже відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря. Спецоперація зі звільнення Зміїного стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму наших воїнів Сил безпеки й оборони України,

– вказали в СБУ.

Воїни додали, що пам'ятають Героїв України, які віддали свої життя у цій битві. СБУ продовжують боротьбу, знаючи, що ворог приречений, а відплата неминуча.

Як відбувалося звільнення Зміїного: дивіться відео

Нагадаємо, що острів Зміїний був окупований з самого початку повномасштабного вторгнення. Сили оборони регулярно завдавали ударів по гарнізону на острові впродовж кількох місяців. Вже 30 червня 2022 року росіяни втекли з острова, а 4 липня 2022 року на Зміїному знову замайорів український прапор.