Не добра воля, а вразливість до ударів ЗСУ, – Британія про звільнення Зміїного від росіян

Українським військовим 30 червня вдалось вибити окупантів з острова Зміїний. У розвідці Великої Британії пояснили, чому це був зовсім не жест "доброї волі" з боку росіян.

У відомстві підкреслили, що ЗСУ впродовж останніх тижнів щедро поливали окупантів на острові Зміїний. Причому били по ворогові з усієї можливої зброї.

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Окупант став вразливим до ударів від ЗСУ

Дані розвідки свідчать про те, що наші військові завдавали ударів ракетами та безпілотниками. Крім того, ворога на острові ЗСУ атакували протикорабельними ракетами. Таким чином вдалось унеможливити поповнення запасів на Зміїному. Що вкрай негативно вплинуло на стан російських бійців, які перебували на ньому.

У розвідці припускають, що ворог покинув острів Зміїний через ізоляцію гарнізону. Також пришвидшила цей процес щедрість українців, які прицільно знищували окупантів та їхню техніку, яку вони встигли привезти. І, переконані у відомстві, тут аж ніяк не йдеться про "жест доброї волі".

Одещина звільнена від окупантів

Нагадаємо, що близько до полудня в ОК "Південь" з'явилась інформація про те, що ЗСУ завдали чергових ударів по ворогові на Зміїному. Тоді й пролунала заява про те, що окупанти могли покинути острів.

Невдовзі цю інформацію підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він ще й показав відео, на якому можна побачити, як наші військові буквально вибивають окупантів з острова Зміїний. Зауважимо, що допомогла впоратись з цією задачею українська самохідна гаубиця "Богдана". Її виробникам Валерій Залужний подякував окремо.

Пізніше ситуацію з островом Зміїний прокоментував Сергій Братчук. Речник глави Одеської ОВА зауважив, що область тепер остаточно звільнена від російських загарбників. Він також назвав відвертою брехнею заяви Росії про "жест доброї волі".

Водночас він зауважив, що здобутки ЗСУ підштовхують росіян до терористичних дій. Тож вони продовжують обстрілювати цивільні об'єкти. І, на жаль, так і сталось. У ніч проти 1 липня українців сколихнув черговий ракетний удар по Одещині.

Ворог влучив у 9-поверхівку в Білгород-Дністровському районі, а також дві бази відпочинку. Наразі відомо про 18 загиблих, а також 30 поранених внаслідок російської атаки.

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