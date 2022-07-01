Чекаємо на подальші "кроки доброї волі", – Піонтковський про втечу окупантів зі Зміїного

Дуже символічно, що в останній день саміту ЄС відбулось вигнання окупантів з острова Зміїний. Безграмотний російський генерал назвав це "кроком доброї волі".

Про це 24 каналу розповів публіцист Андрій Піонтковський. Він також пояснив, чому генерал безграмотний – немає вислову про "крок доброї волі", а є жест доброї волі.

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Нам залишається лише очікувати подальших "кроків доброї волі" від путінського режиму найближчим часом,

– додав Піонтковський.

Втеча російських окупантів зі Зміїного

Внаслідок військової операції України 30 червня російські окупанти евакуювали залишки гарнізону та залишили острів Зміїний.

У міноборони Росії підтвердили відведення військових зі Зміїного, але назвали це не втечею, а "кроком доброї волі".

На думку аналітиків інституту війни, поразка Росії на Зміїному трохи послабить тиск біля узбережжя України, але не покладе край морській блокаді.

ЗСУ упродовж останніх кількох днів регулярно обстрілювали ворога на острові Зміїний. Зокрема, нашим військовим вдалось знищити черговий комплекс "Панцир-С1", який окупанти привезли з собою. А перед тим до острова Зміїний загарбники пригнали великий десантний корабель.

Андрій Піонтковський про втечу російських окупантів зі Зміїного: дивіться відео

Скільки техніки росіяни "подарували морю" на Зміїному

Найбільшою втратою російських окупантів поблизу українського острова став флагман їхнього чорноморського флоту – крейсер "Москва" вартістю 750 мільйонів доларів, який пішов на дно Чорного моря 14 квітня.

Разом з тим українські захисники та захисниці знищили щонайменше вісім зенітних ракетних комплексів типів "Тор", "Панцир" і "Стріла" загальною вартістю понад 100 мільйонів доларів та чотири судна різних класів, що загалом коштували близько 50 мільйонів доларів.

До слова, одним із найприємніших влучань ЗСУ став буксир росіян "Василій Бех" – судно було одним із найновіших морських транспортних засобів чорноморського флоту Росії, 2016 року випуску. Воно затонуло 17 червня, приблизна його вартість – 25 мільйонів доларів.