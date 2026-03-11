"Категорично заборонено": захисник Маріуполя сказав, що не можна говорити звільненим з полону

Нещодавно відбувся черговий обмін військовополоненими і сотні українських захисників повернулися додому. Їм доведеться адаптуватися до реалій вільного життя, а рідним та близьким потрібно проявити до військових турботу та повагу.

Колишній полонений Вільгельм Вітюк розповів 24 Каналу, якого ставлення потребують військовослужбовці, які повернулися з полону. Він пояснив, як не потрібно з ними поводитися.

Яким має бути ставлення оточуючих до звільнених з полону?

Вітюк наголосив, що не потрібно людей, які повернулися з полону, відокремлювати від усіх інших. Вони – не окрема категорія, а звичайні люди, які мають досвід фронту і полону.

"Насамперед людям, що спілкуються з військовими, які повернулися з полону, не потрібно знецінювати їхній досвід і порівнювати його з чиїмось досвідом. Категорично заборонено говорити, що є отак, а є – по-іншому, комусь пощастило більше, комусь – менше", – підкреслив він.

Варто знати. Операторка БпЛА Єлена, чий батько повернувся полону, зверталась до фахівців щодо того, як правильно спілкуватися з людьми, які мають такий досвід. За її словами, до звільнених з полону надзвичайно важливо ставитись з позиції емпатії. Також не потрібно говорити чогось зайвого. Можна просто спитатися: "Як ти?". Якщо людина захоче розповісти, вона це зробить. Крім того, не варто примушувати говорити про болючі речі – людина має "перепрацювати це та прожити всередині", і тоді, імовірно, зможе цим поділитися.

Також дуже важливе поважне ставлення до звільненого з полону – як до звичайної людини, яку ти мало знаєш.

Нормальна людина буде спілкуватися з іншою маловідомою людиною щонайменше поважливо. Тут так само,

– відзначив Вільгельм Вітюк.

Він додав, що до колишніх полонених потрібне звичайне поважливе ставлення, навіть не дбайливе. Повага у будь-якому випадку має бути присутня.

