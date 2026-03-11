"Категорично заборонено": захисник Маріуполя сказав, що не можна говорити звільненим з полону
- Вільгельм Вітюк підкреслив, що звільнених з полону не слід відокремлювати від інших, і їхній досвід не можна знецінювати або порівнювати.
- До колишніх полонених важливо проявляти звичайне поважливе ставлення.
Нещодавно відбувся черговий обмін військовополоненими і сотні українських захисників повернулися додому. Їм доведеться адаптуватися до реалій вільного життя, а рідним та близьким потрібно проявити до військових турботу та повагу.
Колишній полонений Вільгельм Вітюк розповів 24 Каналу, якого ставлення потребують військовослужбовці, які повернулися з полону. Він пояснив, як не потрібно з ними поводитися.
До теми "Не плач, доню, тато буде вдома": звільнений з полону вперше зателефонував дітям – щемливе відео
Яким має бути ставлення оточуючих до звільнених з полону?
Вітюк наголосив, що не потрібно людей, які повернулися з полону, відокремлювати від усіх інших. Вони – не окрема категорія, а звичайні люди, які мають досвід фронту і полону.
"Насамперед людям, що спілкуються з військовими, які повернулися з полону, не потрібно знецінювати їхній досвід і порівнювати його з чиїмось досвідом. Категорично заборонено говорити, що є отак, а є – по-іншому, комусь пощастило більше, комусь – менше", – підкреслив він.
Варто знати. Операторка БпЛА Єлена, чий батько повернувся полону, зверталась до фахівців щодо того, як правильно спілкуватися з людьми, які мають такий досвід. За її словами, до звільнених з полону надзвичайно важливо ставитись з позиції емпатії. Також не потрібно говорити чогось зайвого. Можна просто спитатися: "Як ти?". Якщо людина захоче розповісти, вона це зробить. Крім того, не варто примушувати говорити про болючі речі – людина має "перепрацювати це та прожити всередині", і тоді, імовірно, зможе цим поділитися.
Також дуже важливе поважне ставлення до звільненого з полону – як до звичайної людини, яку ти мало знаєш.
Нормальна людина буде спілкуватися з іншою маловідомою людиною щонайменше поважливо. Тут так само,
– відзначив Вільгельм Вітюк.
Він додав, що до колишніх полонених потрібне звичайне поважливе ставлення, навіть не дбайливе. Повага у будь-якому випадку має бути присутня.
Що відомо про обмін полоненими, який відбувся 5 – 6 березня?
Україна та Росія 5 лютого провели обмін полоненими. Додому з полону цього дня повернулося 200 українських військовослужбовців.
Наступного дня, 6 березня, повернулися до України ще 300 наших захисників, які були у російському полоні. Крім того, вдалося звільнити двох цивільних українців.
До України повернулися представники Сухопутних військ, ДШВ, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, Повітряних сил, Сил Безпілотних Систем, а також бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
Окрім солдатів та сержантів, серед звільнених з полону є офіцери. Наймолодшому звільненому військовому виповнилося 26 років, найстаршому – 60.
Ці захисники воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Крім того, вони брали участь в обороні Маріуполя.