Росіяни тікали, кидаючи зброю, техніку та боєприпаси: як ЗСУ звільняли П'ятихатки

У Міноборони офіційно підтвердили звільнення населеного пункту П'ятихатки у Запорізькій області. Окупанти тікали з міста, кидаючи все.

Про це повідомили у Сухопутних військах України. Бійці, які звільняли населений пункт, розповіли, як тікали росіяни.

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Кинули техніку та боєприпаси

У неділю, 18 червня, ЗСУ деокупували населений пункт П'ятихатки у Запорізькій області. Першими до міста зайшли бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади та 2-го ОСБ. Вони й розповіли, як окупанти тікали з населеного пункту.

Один із бійців заявив, що окупанти покинули багато зброї, техніки та боєприпасів.

Росіяни тікали, кидаючи техніку, боєприпаси, зброю. Слава Україні!

– наголосив український захисник.

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Окрім того, бійці вже встановили прапор України у деокупованому населеному пункті.

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