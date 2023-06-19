Росіяни тікали, кидаючи зброю, техніку та боєприпаси: як ЗСУ звільняли П'ятихатки

19 червня 2023, 10:38
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У Міноборони офіційно підтвердили звільнення населеного пункту П'ятихатки у Запорізькій області. Окупанти тікали з міста, кидаючи все.

Про це повідомили у Сухопутних військах України. Бійці, які звільняли населений пункт, розповіли, як тікали росіяни. 

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Кинули техніку та боєприпаси

У неділю, 18 червня, ЗСУ деокупували населений пункт П'ятихатки у Запорізькій області. Першими до міста зайшли бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади та 2-го ОСБ. Вони й розповіли, як окупанти тікали з населеного пункту. 

Один із бійців заявив, що окупанти покинули багато зброї, техніки та боєприпасів. 

Росіяни тікали, кидаючи техніку, боєприпаси, зброю. Слава Україні!
– наголосив український захисник. 

Росіяни у П'ятихатках кидали техніку: дивіться відео

Окрім того, бійці вже встановили прапор України у деокупованому населеному пункті. 

Контрнаступ ЗСУ на Півдні: що відомо

  • Першими про звільнення П'ятихаток повідомили саме росіяни. Вони заявили, що їм довелося тікати з населеного пункту через наступ ЗСУ. 
  • Згодом російське міноборони спростувало заяви окупантів. Російське міністерство заявило, що буцімто ЗСУ "намагалися штурмувати" населений пункт, але російські військові "відбили атаку". 
  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 19 червня офіційно підтвердила деокупацію населеного пункту П'ятихатки, що у Запорізькій області. 
  • Станом на ранок 19 червня ЗСУ уже звільнили 8 населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки. Ганна Маляр підкреслила, що їх вдалося деокупувати протягом 2 тижнів контрнаступу ЗСУ. 
  • Загалом українські захисники вже звільнили на Півдні 113 квадратних кілометрів територій. Окрім того, ЗСУ просунулися углиб на 7 кілометрів. 
  • ЗСУ під час наступальних операцій завдають шалених втрат росіянам. Маляр повідомила, що лише за минулий тиждень росіяни втратили понад 4 600 живої сили. Крім того, вдалося взяти у полон близько 80 окупантів. 

Автор: Анжеліка Байбак