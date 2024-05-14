Звільнення Шойгу спричинило відхід наближених до нього осіб з міноборони Росії, – ISW

Російський президент змінив кількох міністрів. Зокрема, і Сєргєя Шойгу, який обіймав посаду міністра оборони Росії, тож аналітики Інституту вивчення війни проаналізували це рішення.

Рішення Путіна усунути Шойгу з російського міноборони, ймовірно, також відкрило двері для відходу деяких компаньйонів Шойгу з Міноборони. Ймовірно, це один із очікуваних наслідків нещодавніх перестановок в кабінеті Путіна.

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У міноборони було багато друзів Шойгу

Кілька російських мілблогерів та інсайдерських джерел 13 травня заявили, що два заступники міністра оборони – Руслан Цаліков і Олексій Криворучко – подали Шойгу заяву про відставку. Це сталося за тиждень до того, як Путін усунув Шойгу з посади міністра оборони.

Російські мілблогери стверджували, що Цаліков багато років був "правою рукою Шойгу". Зокрема, керував підтримкою військ і департаментом інформаційної політики та інформаційної боротьби міноборони ворога. Криворучко також близький до Шойгу. Він курував військово-технічне забезпечення, розробку озброєнь, спецтехніки та виконання держоборонзамовлення.

Російські джерела стверджували, що і Цаліков, і Криворучко були залучені до корупційних скандалів, а один мілблогер, пов’язаний з ПВК "Вагнера", зазначив, що фронтові війська безпосередньо постраждали від їхніх корупційних дій. Російські інсайдерські джерела стверджували, що влада допитала Цалікова щодо можливих звинувачень у корупції наприкінці квітня.

Крім цього, з посади зняли колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова, також відомого близького соратника Шойгу, за звинуваченнями в корупції. Можливо, Цаліков і Криворучко пішли у відставку в надії отримати нові посади поза міноборони, щоб уникнути кримінального переслідування за звинуваченнями, подібними до звинувачень Іванова.

Російські інсайдерські джерела припустили, що Бєлоусов, як новий міністр оборони, захоче залишити максимум двох – трьох чиновників, пов’язаних із Шойгу, у російському міноборони, припускаючи, що інші колеги Шойгу все ще можуть піти у відставку або бути звільнені найближчими тижнями.

Один російський мілблогер припустив, що Шойгу та його компаньйони були частиною нібито "прокитайської" партії в російському міноборони, і припустив, що інші чиновники відомства, пов’язані з політикою Росії щодо Китаю, будуть усунені або подадуть у відставку разом із Шойгу, Івановим та іншими. Водночас ISW не може підтвердити ці припущення.

Ймовірно, Путін використав передбачені Конституцією відставки міністрів після своєї інавгурації та подальше призначення нових високопосадовців як зручний момент для звільнення неефективних чиновників.

Путін призначив Шойгу на нову посаду