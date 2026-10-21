"Без жодного обміну": Трамп розкрив деталі звільнення американця Габбарда з Росії

Росія 21 жовтня звільнила американця Стівена Габбарда без зустрічної передачі ув'язнених з боку США. Дональд Трамп назвав цей крок Кремля безпрецедентним та пояснив, що заради угоди довелося зупинити нові санкції.

Як повідомив Дональд Трамп у дописі на платформі Truth Social, домовленість про повернення 75-річного громадянина стала "значущою дипломатичною подією".

Чому звільнення стало безпрецедентним випадком?

Вашингтон не брав на себе жодних зустрічних зобов'язань щодо передачі російських в'язнів.

За словами Трампа, Володимир Путін ухвалив одноосібне рішення відпустити іноземця, керуючись повагою до американського лідера. При цьому речник Кремля Дмитро Пєсков схарактеризував звільнення як жест доброї волі.

Переговори та зупинка нових санкцій

Трамп також стверджує, що попередня адміністрація Джо Байдена, мовляв, зайшла у глухий кут під час діалогу з Москвою щодо цієї справи. Він зауважив, що повернення американця мало відбутися набагато раніше.

Крім того, Трамп пояснив, чому заблокував нові економічні обмеження проти Росії, які передбачав закон сенатора Ліндсі Грема. За його словами, запровадження цих заходів за два дні до їхнього офіційного старту зруйнувало б переговорний процес.

Багато людей, які вимагали негайного запровадження санкцій проти Росії, тепер мають перепросити президента Трампа, адже вони не знали, що він вів переговори про звільнення Стівена Габбарда – угоду, справді значущу й важливу для США. Якби санкції було запроваджено, ці переговори, безумовно, були б повністю й остаточно зірвані,

– висловився президент США.

Звільнення американця відбулося безпосередньо перед запланованою зустріччю Путіна зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські окупанти викрали вчителя Стівена Габбарда з Ізюма ще в лютому 2022 року. Згодом російський суд безпідставно призначив йому майже сім років позбавлення волі за сфабрикованою статтею про найманство.