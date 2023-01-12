У Кремлі не можуть порозумітись: Суровікіна посунули з посади не просто так

У середу, 11 січня, Сєргєя Суровікіна зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні. Такі кадрові перестановки у Росії – результат непорозумінь між керівництвом країни.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков. За його словами, до жовтня, до моменту призначення Сєргєя Суровікіна головнокомандувачем СВО, у росіян взагалі не було кінцевого відповідального за війну.

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Наслідки для Росії

Олег Катков підкреслив, що у Росії наразі точиться боротьба "веж Кремля".

Там насправді ідуть підкилимні ігри, що Суровікін ніби-то з Кадировим, Пригожиним. Або там Герасімов, Шойгу проти них,

– зауважив він.

За його словами, непорозуміння між російським керівництвом стають все більш видимими. Зокрема, часто їх підхоплюють і медійники. Наприклад, тема критики новопризначеного командувача сухопутних військ Алєксандра Лапіна власником ПВК "Вагнера" Євгенієм Пригожиними та главою Чечні Рамзаном Кадировим просочилася до ЗМІ. І це з урахуванням тотальної цензури Росії.

"До речі, під критику підлягав і Герасимов. Це прояви боротьби і все", – додав Катков.

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Наслідки для України

Військовий експерт розповів, що такі мужособиці все ж залишаються внутрішніми кремлівськими розбірками. Це може вигідно використовувати в своїх цілях українська сторона.

Чим більше їх буде, на мій погляд, тим краще для України,

– підкреслив він.

На йому думку, такі кар’єрні драбини всередині ворога – це завжди краще, ніж чітка структура керівництва і наявність єдиного командування.

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