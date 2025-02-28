П’ять колишніх міністрів оборони США критикують звільнення Трампом вищих військових
- П’ять колишніх міністрів оборони США засудили звільнення Трампом ключових військових посадовців, назвавши це "безрозсудними" діями, що підривають національну безпеку.
- Вони закликали Конгрес зупинити затвердження наступників звільнених, стверджуючи, що це може послабити збройні сили США.
П’ять колишніх міністрів оборони США засудили звільнення Трампом ключових військових посадовців. Вони закликали Конгрес зупинити затвердження їхніх наступників.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. П’ять колишніх міністрів оборони США різко засудили звільнення Дональдом Трампом голови Об'єднаного комітету начальників штабів та інших високопосадовців Пентагону, назвавши ці дії "безрозсудними" і такими, що підривають національну безпеку країни.
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П’ять ексглав Пентагону вимагають реакції Конгресу
Вони закликали Конгрес зупинити будь-яке затвердження наступників звільнених посадовців, заявивши, що ці рішення можуть серйозно послабити американські збройні сили.
У різкому листі колишні міністри оборони звинуватили Трампа в спробах перетворити армію з аполітичної інституції на інструмент партійної політики, використовуючи звільнення ключових військових офіцерів для "усунення правових обмежень президентської влади".
Лист підписали чотири міністри, які служили при демократичних адміністраціях, а також Джеймс Меттіс, відставний генерал морської піхоти, який був першим главою Пентагону Трампа.
Дії президента Трампа підривають наші добровольчі сили і послаблюють нашу національну безпеку,
– йдеться у листі.
Окрім Меттіса, підписанти листа включають Вільяма Перрі, Леона Панетту, Чака Хейгела та Ллойда Остіна, які обіймали посади при президентських адміністраціях Білла Клінтона, Барака Обами і Джо Байдена.