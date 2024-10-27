Були внутрішні міркування, про які мало хто знає, – Єрмак про звільнення Залужного і Кулеби

Андрій Єрмак прокоментував звільнення з посад колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. За словами посадовця, є "внутрішні міркування", що призвели до таких рішень.

Про це глава Офісу Президента розповів в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

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Чому звільнили Залужного і Кулебу

Єрмак зазначив, що перед звільненням Кулеби та Залужного були "внутрішні міркування, про які мало хто знає". Окрім того, він пригадав початок повномасштабного вторгнення країни-агресорки.

За словами глави ОП, у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Києві залишилася "невелика група людей" з-поміж посадовців. Він також наголосив на необхідності для чиновників бути постійно доступними – "це тотальні фізичні та моральні зусилля".

Окрім цього, Єрмак підкреслив, що державні службовці повинні бути готові працювати "24 години на добу під тиском", як і солдати на фронті, які воюють і ризикують своїм життям на передовій.

До слова, Валерія Залужного звільнив з посади головнокомандувача ЗСУ Володимир Зеленський 8 лютого. Наразі генерал у відставці обіймає посаду посла України у Великій Британії.

Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу 5 вересня звільнила Верховна Рада України. За день до цього дипломат подавав до парламенту свою заяву на звільнення.