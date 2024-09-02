Нетаньягу звернувся за допомогою до Росії: яка причина

Беньямін Нетаньягу попросив про допомогу Росію. Ізраїльський прем'єр прагне, щоб Кремль сприяв в укладенні угоди про звільнення заручників з Гази.

Канцелярія прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявила, що представник Нетаньягу повернувся вранці в неділю, ймовірно – 1 вересня, з Москви. Там він й обговорював питання заручників.

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Що відомо про прохання Ізраїлю

Ізраїль звернувся до Росії за допомогою у досягненні прогресу в укладенні угоди про звільнення заручників з Гази… В той час як зусилля США, Катару та Єгипту, спрямовані на забезпечення перемир'я з ХАМАС, просуваються повільними темпами,

– заявили журналісти.

Вони зазначили, що уряд Владіміра Путіна контактує з ХАМАС щодо долі заручників, які мають російське громадянство.

До речі, Ізраїль знайшов тіла 6 заручників ХАМАС. Їх виявили в тунелі в Секторі Гази. Вбили їх за 48 – 72 години до того, як їх виявив Ізраїль.

Після цього голова Федерації профспілок Ізраїлю Арнон Бар-Давид закликав до загального страйку 2 вересня. Мета протестувальників – змусити уряд підписати угоду про припинення вогню з ХАМАС, щоб повернути заручників.

Адже ХАМАС пропонував, як пише видання AP, звільнити заручників в обмін на припинення війни, виведення ізраїльських військ з Гази та звільнення великої кількості палестинських ув'язнених, зокрема, відомих бойовиків.