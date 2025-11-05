Зміни у звільненні розвідників зі служби: що передбачає ухвалений Радою законопроєкт
- Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який уточнює правила звільнення розвідників.
- Документ розширює підстави для звільнення та визначає порядок служби у розвідувальних структурах.
Верховна Рада 5 листопада ухвалила законопроєкт №14058, який оновлює правила служби для розвідників. Документ, зокрема, встановлює чіткіші правила звільнення з розвідувальних структур.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.
Що передбачає законопроєкт?
Законопроєкт №14058 ухвалила ВРУ 5 листопада. Документ уточнює правове регулювання військової служби співробітників розвідувальних органів України.
Він встановлює чіткіші правила проходження служби та звільнення розвідників. Йдеться також про узгодження положень Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" та Закону України "Про розвідку".
Запропоновані зміни передбачають:
- розширення підстав для звільнення військовослужбовців,
- уточнення порядку звільнення під час воєнного стану,
- визначення порядку зарахування звільнених співробітників до запасу розвідувальних органів або Збройних Сил України.
Які нещодавно відбулись зміни для військових?
Парламент ухвалив законопроєкт, який надає чоловікам 18 – 25 років право на 12-місячну відстрочку від мобілізації. Умовою є служба за контрактом під час воєнного стану не менше ніж рік.
Президент Зеленський днями схвалив закон, що дозволяє тимчасово бронювати військовозобов'язаних, які не перебувають на обліку в ТЦК або оголошені в розшук.
З початку 2026 року щомісячні виплати сім'ям загиблих захисників зростуть з 1 до 1,5 мінімальної зарплати. Якщо у родині понад 2 людини, сума ділитиметься між ними порівну.