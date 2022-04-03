На звільнену Київщину прибула чергова партія гумдопомоги
3 квітня 2022 , 18:39Читать новость на русском
Джерело:фейсбук МВС України
Сьогодні, 3 квітня, прибула чергова партія гуманітарної допомоги для українських гвардійців, які в запеклих боях звільняли від окупантів населенні пункти Київщини.
Таку інформацію разом з фотографіями опублікували на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у фейсбук.
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Сьогодні прибула чергова партія гуманітарної допомоги для гвардійців, які в запеклих боях звільняли від російських окупантів населенні пункти Київщини,
– зазначили у дописі.
У МВС України також подякували кожному, хто долучився до збору гуманітарної допомоги.
Фото гумдопомоги для нацгвардійців:
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