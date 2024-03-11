Ймовірність висока, – у ВМС прокоментували можливі звільнення керівництва флоту Росії
У командуванні російським флотом могли відбутися кадрові перестановки. Так, з'явилася інформація, що головнокомандувач військово-морським флотом Росії Нікалай Євменов нібито пішов у відставку.
Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що Україна наразі не готова підтвердити цю інформацію. Однак уночі 5 березня Росія втратила патрульний корабель "Сергій Котов", що цілком могло спричинити кадрові перестановки в командуванні флотом.
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Що вказує на кадрові зміни у флоті Росії
Наразі активність російських окупантів у морі зведена до нуля. Ворог фактично шосту добу не виходить у Чорне море. На думку речника ВМС, найімовірніше, це пов'язано саме з втратою чергового патрульного корабля, адже ворогу треба тепер зробити аналіз.
Це вже стала практика, коли загарбники роблять тактичну паузу після суттєвої втрати та розробляють алгоритм наступних дій у Чорному морі.
"Офіційно ми поки що підтвердити це (зміну командування російським флотом – 24 Канал) не готові. Проте зазвичай після подібних кейсів відбуваються подібні зміни. Тому загалом така ймовірність досить висока", – зауважив Плетенчук.
Що відомо про можливу зміну керівництва флоту Росії
- Про можливі кадрові зміни у керівництві флоту країни-агресорки повідомили російські ЗМІ 10 березня. Там зазначали, що чутки про його можливу заміну ходили вже давно, а після звільнення з посади командувача чорноморського флоту Віктора Соколова – активізувалися.
- Однак офіційно кадрову перестановку у складі керівництва російського флоту поки не підтверджували. На сайті міноборони Росії Нікалай Євменов поки що значиться головнокомандувачем.
- Ті ж російські ЗМІ повідомляли, що тимчасовим виконувачем обов'язків головнокомандувача флоту призначили адмірала Алєксандра Моїсеєва. Раніше він обіймав посаду командувача Північного флоту Росії.
- Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі 24 Каналу також припустив, що саме нещодавнє знищення "Сергія Котова" могло стати причиною звільнення Євменова.