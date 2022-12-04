Чи поверне Грузія та Молдова свої анексовані території після поразки Росії: відповідь Жданова

Абхазію та Придністров'я у Грузії та Молдові контролює Росія. Якщо керівництво цих країн не втратить моменту, то у них є шанс повернути території.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що може не вийти повернути території демократичним шляхом й доведеться застосувати силу.

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"Силу, щоб роззброїти російські війська і витиснути їх. Зброю можна забрати як компенсацію і повернути свою територіальну цілісність, відновити суверенітет", – вважає Жанов.

Російський шовінізм прокидатиметься знову

За словами Жданова, Молдова й Грузія матимуть коротку можливість повернути Придністров'я та Абхазію, оскільки російський шовінізм може проявлятися знову. Експерт сказав, що навіть висловлювання опозиційних до Кремля діячів не є демократичними, вони зберігають імперськість.

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