Чи поверне Грузія та Молдова свої анексовані території після поразки Росії: відповідь Жданова
Абхазію та Придністров'я у Грузії та Молдові контролює Росія. Якщо керівництво цих країн не втратить моменту, то у них є шанс повернути території.
Про це сказав військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що може не вийти повернути території демократичним шляхом й доведеться застосувати силу.
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"Силу, щоб роззброїти російські війська і витиснути їх. Зброю можна забрати як компенсацію і повернути свою територіальну цілісність, відновити суверенітет", – вважає Жанов.
Російський шовінізм прокидатиметься знову
За словами Жданова, Молдова й Грузія матимуть коротку можливість повернути Придністров'я та Абхазію, оскільки російський шовінізм може проявлятися знову. Експерт сказав, що навіть висловлювання опозиційних до Кремля діячів не є демократичними, вони зберігають імперськість.
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Молдова закликала Росію вивести війська: що відомо
- Віцепрем'єр Молдови Ніку Попеску закликав російських окупантів піти з Придністров'я. Він заявив, що присутність російських військових порушує нейтральний статус країни.
- Попеску пригадав, що у 1999 році на саміті ОБСЄ у Стамбулі взяла на себе зобов'язання щодо Молдови й не виконала їх.
- Віцепрем'єр Молдови повідомив, що склад російських боєприпасів під Ковбасною загрожує всьому регіону. Попеску закликав ліквідувати його за міжнародно визнаними процедурами.
- Раніше президент України Володимир Зеленський закликав звільнити Абхазію та Придністров'я й створити дипломатичні платформи.