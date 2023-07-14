"Фантастичні" особи: Подоляк порадив Путіну, що зробити з Шойгу і Герасимовим

Терористичний режим диктатора Владіміра Путіна повільно, але впевнено розвалюється. Україна, безсумнівно, докладає руку до того, аби закінчити еру існування "другої армії" світу.

Проте над здійсненням бажання українців активно трудяться й самі окупанти, зокрема міністр оборони країни-терористки Сєргєй Шойгу й начальник генштабу Валєрій Герасимов. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Зверніть увагу Росіяни знайшли кандидата на роль нового Пригожина

Хай не змінюють

Путін панічно боїться програти у війні з Україною й тішиться марними ілюзіями буцімто "СВО" йде за планом. За "парєбріком" мало тих "сміливців", які наважуються розповісти про реальну ситуація на фронті. Такі Ваньки все ж таки час від часу з'являються, проте після цього про них ніхто нічого не знає.

Щодо російської армії. Та все у них "класно", хай так і буде. Нехай вони продовжують бути такими, якими є. Що гірше в них, то краще нам,

– сказав Подоляк.

Наприклад, командувач 58-ю армією країни-агресора Іван Попова доповів керівництву про складну ситуацію в Запорізькій області й згодом був відсторонений від посади. Росіянам боляче чути гірку правду – вони звикли до солодкої брехні.

Тому за класикою звинуватили Попова у величезній зраді. Мовляв, як він посмів сказати про проблеми в армії. Для України тут відразу дві хороші новини: у росіян проблеми на фронті й вони позбавляються того, хто теоретично міг би приймати правильні рішення.

"І головне, хай не знімають міністра оборони Шойгу й особливо довіряють Валерію Герасимову. Мені здається, це "фантастичні" особи, які справді корисні на тих місцях, які займають. Це, звісно, з іронією для нашого ринку, і без іронії для їхнього", – зазначив радник голови ОПУ.

Чому Україні вигідно, аби армією Росії керував Шойгу й Герасимов: дивіться відео

Що відомо про звільнення Попова