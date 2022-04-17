Звинувачення Києва, "вихід" бійців з Маріуполя: дайджест фейків доби 16 квітня

Окупанти цинічно обманюють, поширюючи дезінформацію про те, що нібито у Маріуполі більше немає українських військових. Насправді вони там є.

Відповідну інформацію повідомили експерти Центру протидії дезінформації при РНБО. Зокрема у підбірці зібрано, як відверті фейки, так і маніпуляції країни-агресора.

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Москва цинічно поширює фейки, маніпуляції та дезінформацію

Протягом 16 квітня окупанти поширили фейк про те, що нібито "вся міська територія Маріуполя повністю зачищена від бойовиків "Азова", іноземних найманців та ЗСУ".

Ці брехливі дані навіть подали у міноборони Росії, проте насправді – українські захисники продовжують боронити Маріуполь.

Окрім того, маніпуляцією є повідомлення міноборони Росії після заяви Володимира Зеленського щодо захисників Маріуполя, що нібито Москва:

"неодноразово пропонувала Києву вивести військових з Маріуполя у будь-якому напрямку, щоби врятувати місто та людей;

при цьому націоналістам гарантувалося життя, однак Київ відповів на ці пропозиції відмовою".

Ворог цинічно маніпулює, адже у ООН 16 квітня 2022 року повідомили, що орієнтовно 100 тисяч жителів Маріуполя на межі голодної смерті . ООН не може доставити людям воду та їжу, адже російські війська не допускають продовольство до міста, хоч організація запросила доступ у російської влади.

У Херсоні окупанти намагаються переконати жителів, що війна Росії проти України ведеться нібито "на благо людей".

Для цього вони (вороги – 24 канал) поширюють листівки з гаслом: "Постигшее вас горе – результат преступной политики киевского режима".

Хоча цілком очевидно, – страждають та гинуть люди саме під час війни та окупації.

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