Звинувачення жертви – типова російська тактика
Джерело:фейсбук Наталії Зубар
Росія нещадно гатить по Харкову всіма наявними калібрами й вбиває цивільних. При цьому пропагандісти країни-агресора намагаються виправдати терор тим, що нібито в цьому винні ЗСУ.
Природа обстрілів
Як експерт з авіаударів Росії в Харкові, кажу, що вони влучають в цивільні забудови, в яких з 24 лютого і навіть раніше:
- ні людей, ні складів взагалі не було,
- хтось або щось було, але сплило задовго до удару,
- були люди чи склади на момент удару.
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І розподілення 1, 2, 3 поки виглядає як випадкове.
Куди можуть – туди і цілять. Бо можуть, бо хочуть, бо кордон близько.
Росія винна
У руйнуваннях однозначно винна Росія. У донацілюванні – їх шпигуни та місцеві, які їм допомагають.
Звинувачення жертви – це типова російська тактика, а також типова тактика терористів. Причому жертва цивільна чи військова – не має жодного значення. Ми тут всі на своїй землі.
Кому те все не зрозуміле і ви досі не можете змиритися з глобусом (відстанню від Бєлгорода), подбайте про себе і евакуюйтеся в безпечніші місця.
Звинувачувати військових в тому, що вони десь базуються, – це реально рак мозку і зрада.
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