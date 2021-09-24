Звинуватили Росію: у Німеччині хакери викрали дані політиків та журналістів

24 вересня 2021 , 16:49
Читать новость на русском

Джерело:

CNN

У таких діях Єврокомісія звинуватила Росію. Кібератаки відбулися за кілька днів до виборів у Німеччині.

Атаки отримали загальну назву Ghostwriter. Єврокомісія повідомила, що вони були спрямовані на "численних членів парламентів, урядовців, політиків, представників преси та громадянського суспільства в ЄС, що мають доступ до комп'ютерних систем та особистих акаунтів".

До теми За три тижні до виборів: рейтинг блоку Меркель обвалився до рекордно низького рівня

Для чого провели кібератаки

У результаті хакери викрали масив особистих даних. Однак Росія не відреагувала на звинувачення.

"Ця діяльність суперечить нормам відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, схваленим усіма державами-членами ООН, і намагається підірвати наші демократичні інститути та процеси, у тому числі шляхом надання можливості дезінформації та маніпулювання інформацією", – заявили у Єврокомісії.

Що відомо про вибори у Німеччині

  • Канцлерка Ангела Меркель, яка 16 років обіймала посаду, залишить парламент.
  • Вибори запланували на 26 вересня.
  • Меркель заявила, що наступником бачить Арміна Лашета – лідера Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу.
  • Проте соціологи повідомили, що ХДС/ХСС втрачають підтримку німців.
  • Лідерами симпатій виборців стали соціал-демократи на чолі з Олафом Шольцом. Вони мають 25% підтримки.
  • Раніше у Німеччині вже повідомляли про кібератаки з Росії.
Автор: Марія Масюк