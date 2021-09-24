Звинуватили Росію: у Німеччині хакери викрали дані політиків та журналістів
Джерело:CNN
У таких діях Єврокомісія звинуватила Росію. Кібератаки відбулися за кілька днів до виборів у Німеччині.
Атаки отримали загальну назву Ghostwriter. Єврокомісія повідомила, що вони були спрямовані на "численних членів парламентів, урядовців, політиків, представників преси та громадянського суспільства в ЄС, що мають доступ до комп'ютерних систем та особистих акаунтів".
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Для чого провели кібератаки
У результаті хакери викрали масив особистих даних. Однак Росія не відреагувала на звинувачення.
"Ця діяльність суперечить нормам відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, схваленим усіма державами-членами ООН, і намагається підірвати наші демократичні інститути та процеси, у тому числі шляхом надання можливості дезінформації та маніпулювання інформацією", – заявили у Єврокомісії.
Що відомо про вибори у Німеччині
- Канцлерка Ангела Меркель, яка 16 років обіймала посаду, залишить парламент.
- Вибори запланували на 26 вересня.
- Меркель заявила, що наступником бачить Арміна Лашета – лідера Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу.
- Проте соціологи повідомили, що ХДС/ХСС втрачають підтримку німців.
- Лідерами симпатій виборців стали соціал-демократи на чолі з Олафом Шольцом. Вони мають 25% підтримки.
- Раніше у Німеччині вже повідомляли про кібератаки з Росії.