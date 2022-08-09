Поховання загиблих у Бучі відбулося 9 серпня. Серед неопізнаних тіл – 14 чоловіків та 1 жінка.

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Обставини загибелі людей

Радниця міського голови Бучі Михайлина Скорик-Шкарівська розповіла, що тіла 8 чоловіків знайшли у Мироцькому. Окупанти їх там закатували та розстріляли. Сліди тортур є на всіх 8 тілах. Також є поранення у голову та грудну клітку.

Ще 2 тіл – з братських могил, 1 чоловік загинув у машині, а жінка згоріла в автівці.

Спалена в машині жінка на Яблунській вулиці, є скелет чоловіка який загинув в машині. З однієї могили де було троє ексгумовано, одного впізнали, він з Бучі. З іншої могили, де 7 ексгумовано, також впізнали одного чоловіка з Бучі. Ми підозрюємо це тіла наших людей захоплених в Бучі, але закатовані в Мироцькому. Відповідно, ми мусимо їх поховати,

– пояснила Скорик-Шкарівська.

Відповідно до процедур поховання, якщо тіло загиблого не забирають родичі, то його зобов'язана поховати місцева влада. Зараз, на жаль, невідомо й про те, що з родичами тих, кого так і не вдалося впізнати.

На могилах будуть номерні таблички. Якщо знайдуться родичі загиблих і вдасться встановити спорідненість за результатами аналізу ДНК, то з дозволу слідства можна буде змінити табличку на могилі або перепоховати тіло.\



Поховання неопізнаних тіл у Бучі / Фото Суспільного

Кількість загиблих від рук окупантів у Бучі

8 серпня Михайлина Скорик-Шкарівська повідомила, що на території Бучанської громади виявили та ідентифікували 458 тіл загиблих. З них 419 – вбиті російськими окупантами.

Серед загиблих – 12 дітей. 116 тіл знайшли у братській могилі біля церкви, а ще понад 50 знайшли не похованими. У 5 випадках експерти навіть не можуть встановити стать загиблих.

Крім того, 14 мешканців громади перебувають у російському полоні, а ще 10 вважають зниклими безвісти.

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