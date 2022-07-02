"Убили поліцейського і місцеву мешканку": у катівнях Бердянська продовжуються звірства росіян

Російські окупанти не припиняють чинити свої звірства на території України. Загарбники продовжують цинічно убивати наших людей.

Так, на тимчасово окупованих територіях досі є жертви серед мирного населення. Про це 24 каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя.

Увага Вже вивішують ворожі прапори: окупанти почали конфісковувати дитячі табори у Бердянську

За його словами, у катівнях Бердянська росіяни вбили ще двох людей:

поліцейського, який не погодився співпрацювати з окупантами;

та місцеву мешканку, яку звинувачували начебто у тому, що вона сховала у себе вдома бійців полку захисників Маріуполя. Цього не було, однак ворогу складно щось узагалі пояснювати людською мовою.

Журналіст наголосив, що ця інформація не перевірена, однак про це повідомляють містяни. Крім цього, це вже не перші жертви окупантів у катівнях.

Що зараз відбувається у Бердянську

28 червня у Бердянську тричі за день лунали вибухи. Два з них були в районі місцевого порту, після чого над містом здійнявся дим. Офіційної інформації про те, що там сталося, немає. Схоже, що в окупантів щось пішло не за планом.

Також у тимчасово окупованому Бердянську росіяни намагаються забрати під свій контроль навіть дитячі табори. Вони з'явилися там і заявили, що конфісковують ці заклади на користь Росії. Дехто з адміністрацій таборів не погодилися на умови окупантів, зокрема й директорка табору "Факел". За непокору росіяни заарештували її, а потім забрали та вивезли в невідомому напрямку.

А у порт міста Карасу, що у Туреччині, 1 липня зайшов корабель "Жибек Жолы" з окупованого Бердянська – на ньому привезли крадене в Україні зерно. Офіс генпрокурора одразу звернувся до турецької сторони з проханням вжити відповідних заходів.

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