Від бригади росіян, яка чинила звірства в Бучі, майже нічого не залишилося, – ЗМІ

Шалені злочини російських окупантів у Бучі вразили увесь світ. Щоправда, відповідати за геноцид українців зможуть далеко не всі росіяни.

На початку війни Київський напрямок був основним для російських окупантів. Коли ворог зрозумів, що столиці йому нізащо не взяти, то вирішив зганяти свою злість на мирних людях, влаштувавши геноцид українців. Свідки кажуть, що для цього в окупантів вже навіть були готові відповідні списки.

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Від бригади ворога, яка була у Бучі, мало що залишилося

Відомо, що злочини проти мирних українців у Бучі здійснювали російські окупанти 64-а окремої мотострілецької бригади з Хабаровського краю. За звірства проти українців владімір путін надав їй звання "гвардійської".

Як повідомив один з окупантів алєксєй асташов, до війни в Україні вона налічувала 1500 солдатів. Після "відрядження" в Україну від її боєздатності мало що залишилося, адже вона втратила до 600 окупантів. Втім, розформовувати її ніхто не буде, адже це стане визнанням відповідальності російських окупантів за воєнні злочини у Бучі.

Також окупант розповів, що близько 100 росіян відмовилися їхати на війну. 24 лютого ця бригада зайшла на територію України з "навчань" у білорусі. Після втечі з Київського напрямку їх перекинули на Слов'янський.

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