Росіянин здійснював злочини ще з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Взнати про це вдалося після його затримання у вересні під час бойового зіткнення на Херсонському напрямку.

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Що відомо про злочинця

Вбивцею виявився контрактник одного з підрозділів 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил росії. Він не вперше брав участь у бойових діях і не вперше, ймовірно, чинив воєнні злочини. Так, ще у 2019 році росіянин брав активну участь у бойових діях на території Сирії.

На початку повномасштабного вторгнення в Україну росіянин входив до складу окупаційного угруповання, яке намагалось захопити Київщину.

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Розстріляв автомобіль мирного мешканця

Як встановили під час допиту та інших слідчих дій, на початку березня він спільно з іншими військовослужбовцями росії з автомата розстріляв легковий автомобіль ВАЗ, через що водій авто загинув на місці. Трагедія відбулася на трасі поблизу селища Здвижівка Бучанського району.

Однак військовослужбовець не хотів, щоб про злочин стало відомо іншим, а тому спільно зі співучасниками закопав тіло вбитого у лісі.

Правоохоронцям вдалося довести причетність затриманого до вчинення злочину. Ба більше, вони отримали інформацію про місцеперебування загиблого. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, зараз тіло вбитого українця ексгумували та передали на судово-медичну експертизу. Це необхідно для проведення відповідних експертиз, а також для встановлення особи.

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За вчинені звірства росіянину повідомили про підозру. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Окрім того, Нацполіція повідомила, що звірства на Київщині чинив не лише затриманий росіянин, а й увесь його підрозділ. Так, вони:

обстрілювали житлові будинки місцевих жителів,

обстрілювали цивільну інфраструктуру,

грабували цивільних,

вбивали їх.

Тож правоохоронні органи України встановлюють й усіх причетних до цих злочинів.

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