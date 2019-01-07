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      Звіряче масове вбивство сталося на Одещині: імовірного злочинця вже затримано

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      Тіла чотирьох осіб виявили у приватному будинку на Одещині: правоохоронці імовірно вбивцю вже затримали (ілюстративне фото)
      Тіла чотирьох осіб виявили у приватному будинку на Одещині: правоохоронці імовірно вбивцю вже затримали (ілюстративне фото) / Прес-служба Нацполіції

      7 січня у Ізмаїльському районі Одещини сталося моторошне вбивство. Зокрема, у приватному будинку в одному із сіл району було виявлено тіла господаря, двох чоловіків і жінки зі слідами насильницької смерті.

      Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

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      "Наразі з метою встановлення обставин події та затримання осіб, які до неї є причетними, весь особовий склад Ізмаїльського відділу поліції піднято за тривогою. На місці події працюють поліцейські місцевого відділу поліції, експерти, кінологи, патрульні поліцейські, працівники Головного управління НП в Одеській області та співробітники прокуратури", – зауважили правоохоронці.

      За їхніми словами, за фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за статтею про вбивство двох або більше осіб.

      Згодом начальник поліції області Дмитро Головін, на своїй сторінці у Facebook заявив, що підозрюваного у цьому злочині вже затримано. Також він опублікував його фото та подякував оперативникам за роботу.

      "Зараз вживаємо заходи щодо встановлення обставин події", – додав головний правоохоронець Одещини.

      Нагадаємо, перед самим Новим роком, 31 грудня, схожа подія сталася у Вінниці. Тут, в одному із помешкань було вбито чотирьох людей, серед числа яких опинилися й дві дитини. У підсумку виявилося, що це члени однієї родини.

      У скоєнні цього злочину правоохоронці запідозрили 30-річного голову сімейства, відтак його було затримано. Згодом чоловікові обрали запобіжний захід.

      Теги: Новини України Розслідування Поліція Жертви Новини Одеси Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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