Звіряче масове вбивство сталося на Одещині: імовірного злочинця вже затримано

7 січня у Ізмаїльському районі Одещини сталося моторошне вбивство. Зокрема, у приватному будинку в одному із сіл району було виявлено тіла господаря, двох чоловіків і жінки зі слідами насильницької смерті.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

Читайте також: Моторошне вбивство студенток у Харкові: загадкові подробиці справи

"Наразі з метою встановлення обставин події та затримання осіб, які до неї є причетними, весь особовий склад Ізмаїльського відділу поліції піднято за тривогою. На місці події працюють поліцейські місцевого відділу поліції, експерти, кінологи, патрульні поліцейські, працівники Головного управління НП в Одеській області та співробітники прокуратури", – зауважили правоохоронці.

За їхніми словами, за фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за статтею про вбивство двох або більше осіб.

Згодом начальник поліції області Дмитро Головін, на своїй сторінці у Facebook заявив, що підозрюваного у цьому злочині вже затримано. Також він опублікував його фото та подякував оперативникам за роботу.

"Зараз вживаємо заходи щодо встановлення обставин події", – додав головний правоохоронець Одещини.

Нагадаємо, перед самим Новим роком, 31 грудня, схожа подія сталася у Вінниці. Тут, в одному із помешкань було вбито чотирьох людей, серед числа яких опинилися й дві дитини. У підсумку виявилося, що це члени однієї родини.



У скоєнні цього злочину правоохоронці запідозрили 30-річного голову сімейства, відтак його було затримано. Згодом чоловікові обрали запобіжний захід.