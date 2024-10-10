Росію змінять лише злидні та військова поразка: Гельсінська комісія опублікувала звіт

Гельсінська комісія стверджує, що підхід вільного світу до Росії за попередні тридцять років зазнав рішучого провалу. Незалежний урядовий Комітет США з безпеки й співпраці у Європі опублікував свої рекомендації щодо того, як звести ризики з боку Москви до мінімуму.

Документ Гельсінської комісії під назвою "Боротьба з Росією: підготовка до довгострокової російської загрози" окреслює дорожню карту з метою стримати деструктивну поведінку Кремля.

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Звернення Гельсінської комісії

Очільник Комісії, конгресмен-республіканець Джо Вілсон зазначає, що зараз передумов для змін всередині Росії немає. За його словами, пропаганда продовжуватиме впливати на політику навіть після Путіна, а Росія припинить свою агресивну поведінку лише тоді, коли її зупинять.

Росія навряд чи зміниться найближчим часом і точно не зміниться, доки вона не стане економічно злиденною, слабкою у військовому сенсі, і поки на неї не будуть тиснути з усіх боків. Росії потрібні справжні зміни, а не заміна одного диктатора на іншого,

– вважає конгресмен.

Члени Гельсінської комісії переконані, що навіть у разі смерті Путіна та відводу військ, Росії потрібно багато часу, аби стати принаймні нейтральним світовим гравцем. Для цього їй потрібно визнати свої історичні та сучасні імперські амбіції та припинити використовувати репресії та корупцію як інструменти влади, а також забезпечити належну компенсацію за завдану Україні шкоду та притягти до відповідальності воєнних злочинців.

Так, однією з передумов для стримування Росії у Комісії називають перемогу України у війні. Експерти переконані, що США мають прагнути повного виведення російських військ з України. Всі інші варіанти створюють можливість реваншизму та дають світовим диктаторам розуміння, що кордони можна змінити силою.

Укладачі звіту радять США використати геополітичні зміни, які викликала російська агресія, на свою користь. Дослідники закликають Штати переглянути свої відносини з країнами Центральної Азії, на Західних Балканах і на Кавказі.