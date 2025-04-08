Понад 100 боєзіткнень, найбільше ворог тисне біля Покровська: зведення Генштабу за 7 квітня

Сили оборони продовжують стримувати російський наступ на усій лінії зіткнення, перешкоджаючи просуванням вглиб території. Загалом протягом доби 7 квітня на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.

Майже половина з них відбулася на Покровському напрямку Донецької області, там противник активно атакує українські позиції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

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Що відбулося на фронті за добу 7 квітня

Протягом доби ситуація на полі бою була такою:

На Куп’янському напрямку противник провів 3 штурми у районах Кругляківки та Загризового. Усі ворожі атаки відбили.

противник провів 3 штурми у районах Кругляківки та Загризового. Усі ворожі атаки відбили. На Лиманському напрямку загарбники 19 разів атакували поблизу Надії, Ямполівки та в бік Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини й Нового. Шість боєзіткнень ще тривають.

загарбники 19 разів атакували поблизу Надії, Ямполівки та в бік Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини й Нового. Шість боєзіткнень ще тривають. На Сіверському напрямку ворог здійснив 3 спроби наступу у районі Григорівки, 1 атака триває досі.

ворог здійснив 3 спроби наступу у районі Григорівки, 1 атака триває досі. На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 3 бойові зіткнення поблизу Курдюмівки та Часового Яру. Усі ворожі атаки відбили.

наразі зафіксовано 3 бойові зіткнення поблизу Курдюмівки та Часового Яру. Усі ворожі атаки відбили. На Торецькому напрямку росіяни атакували 14 разів. Основні зусилля наступу сконцентрували неподалік Дачного, Щербинівки, Озарянівки та Торецька.

росіяни атакували 14 разів. Основні зусилля наступу сконцентрували неподалік Дачного, Щербинівки, Озарянівки та Торецька. На Покровському напрямку окупанти 42 рази намагалися прорвати оборону неподалік населених пунктів Калинове, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямках Котлярівки й Сергіївки.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 196 окупантів, 99 з них – безповоротно. Також знищено два автомобілі, одну антену управління БпЛА, два мотоцикли, два супутникові термінали, гармату та один пункт управління БпЛА, а також суттєво пошкоджено три автомобілі ворога,

– ідеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку ворог 8 разів атакував у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя і Скудного. Одне боєзіткнення ще триває.

ворог 8 разів атакував у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя і Скудного. Одне боєзіткнення ще триває. На Гуляйпільському напрямку загарбник наразі проводить 2 атаки в напрямку населеного пункту Шевченко.

загарбник наразі проводить 2 атаки в напрямку населеного пункту Шевченко. На Оріхівському напрямку українці відбивали 5 штурмових дій у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та Щербаки. Одне боєзіткнення триває.

українці відбивали 5 штурмових дій у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та Щербаки. Одне боєзіткнення триває. На Харківському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

та ворог наступальних дій не проводив. На території Курської області українські воїни відбили 17 атак росіян, 2 зіткнення досі тривають.

До слова, за даними DeepState, українські воїни відкинули противника у населеному пункті Шевченко. Водночас росіяни просунулися біля Гуєво, Новолюбівки та в Часовому Яру.