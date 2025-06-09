Понад 140 боїв на фронті та багато обстрілів за добу: зведення Генштабу за 8 червня
- За добу Сили оборони відбили 144 атаки противника, зокрема на Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському та інших, де українські війська успішно стримували наступальні дії ворога.
- Росіяни здійснили удари однією ракетою, 91 КАБ, 1252 дронами-камікадзе та 4246 обстрілами позицій українських військ і населених пунктів.
Росія не прагне зупиняти бойові дії, тому щоденно продовжує численні атаки по лінії фронту. За добу воїни Сил оборони відбивали 144 атаки противника.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Окупанти вдарили по українській території однією ракетою та 91 КАБ. Також вони застосували 1252 дрони-камікадзе та здійснили 4246 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
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- На Куп’янському напрямку ворог намагався прорвати оборону Сил оборони чотири рази в районі Степової Новоселівки та Загризового, успіху там окупанти не мали.
- На Лиманському напрямку відбулося 15 боєзіткнень поблизу Греківки, Нового Миру, Рідкодуба, Зеленої Долини та в напрямку Чернещини, Торського та Серебрянського.
- На Сіверському напрямку росіяни здійснили чотири штурми на позиції українських підрозділів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.
- На Краматорському напрямку відбулося п’ять просувань противника в напрямку Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки.
- На Торецькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак неподалік Дачного, Диліївки, Торецька та в бік Яблунівки. Дотепер триває 6 боєзіткнень.
- На Покровському напрямку сталася 41 атака росіян в районах Миролюбівки, Малинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Горіхового, Андріївки та в напрямку Мирного, Миколаївки, Новосергіївки, Олексіївки. 38 боїв військові відбили, ще три зіткнення триває.
За добу на цьому напрямку Сили оборони знешкодили 157 окупантів. 99 з них – вбиті. Також знищено 9 автомобілів, 6 мотоциклів, 12 БпЛА, чотири антени зв’язку, ушкоджень зазнав мотоцикл окупантів.
- На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбивали російські атаки поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко. Там відбулось 19 боєзіткнень, 6 з них досі тривають.
- На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві спроби просування противника поблизу Малинівки. Бої там відбуваються й зараз.
- На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили три просування ворожих військ в бік Новоандріївки.
- На Придніпровському напрямку фіксувалися дві марні спроби ворожого наступу.
- На Курському напрямку українські воїни змогли відбити 27 атак, зараз триває два боєзіткнення.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Генштаб ЗСУ відзначає воїнів 1 окремої бригади територіальної оборони, які за добу особливо проявили себе у стримуванні противника.
Нагадаємо, росіяни закріпилися в центрі села Кіндрашівка Куп'янського району, але не мають логістичного зв'язку з основною лінією.