Понад 140 боїв на фронті та багато обстрілів за добу: зведення Генштабу за 8 червня

Росія не прагне зупиняти бойові дії, тому щоденно продовжує численні атаки по лінії фронту. За добу воїни Сил оборони відбивали 144 атаки противника.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Окупанти вдарили по українській території однією ракетою та 91 КАБ. Також вони застосували 1252 дрони-камікадзе та здійснили 4246 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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На Куп’янському напрямку ворог намагався прорвати оборону Сил оборони чотири рази в районі Степової Новоселівки та Загризового, успіху там окупанти не мали.

ворог намагався прорвати оборону Сил оборони чотири рази в районі Степової Новоселівки та Загризового, успіху там окупанти не мали. На Лиманському напрямку відбулося 15 боєзіткнень поблизу Греківки, Нового Миру, Рідкодуба, Зеленої Долини та в напрямку Чернещини, Торського та Серебрянського.

відбулося 15 боєзіткнень поблизу Греківки, Нового Миру, Рідкодуба, Зеленої Долини та в напрямку Чернещини, Торського та Серебрянського. На Сіверському напрямку росіяни здійснили чотири штурми на позиції українських підрозділів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

росіяни здійснили чотири штурми на позиції українських підрозділів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. На Краматорському напрямку відбулося п’ять просувань противника в напрямку Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки.

відбулося п’ять просувань противника в напрямку Білої Гори, Предтечиного та в районі Курдюмівки. На Торецькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак неподалік Дачного, Диліївки, Торецька та в бік Яблунівки. Дотепер триває 6 боєзіткнень.

Сили оборони відбили 9 атак неподалік Дачного, Диліївки, Торецька та в бік Яблунівки. Дотепер триває 6 боєзіткнень. На Покровському напрямку сталася 41 атака росіян в районах Миролюбівки, Малинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Горіхового, Андріївки та в напрямку Мирного, Миколаївки, Новосергіївки, Олексіївки. 38 боїв військові відбили, ще три зіткнення триває.

За добу на цьому напрямку Сили оборони знешкодили 157 окупантів. 99 з них – вбиті. Також знищено 9 автомобілів, 6 мотоциклів, 12 БпЛА, чотири антени зв’язку, ушкоджень зазнав мотоцикл окупантів.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбивали російські атаки поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко. Там відбулось 19 боєзіткнень, 6 з них досі тривають.

українські підрозділи відбивали російські атаки поблизу населених пунктів Багатир, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Новопіль Вільне Поле та в напрямку Запоріжжя, Воскресенки та Шевченко. Там відбулось 19 боєзіткнень, 6 з них досі тривають. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві спроби просування противника поблизу Малинівки. Бої там відбуваються й зараз.

Сили оборони успішно зупинили дві спроби просування противника поблизу Малинівки. Бої там відбуваються й зараз. На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили три просування ворожих військ в бік Новоандріївки.

українські захисники зупинили три просування ворожих військ в бік Новоандріївки. На Придніпровському напрямку фіксувалися дві марні спроби ворожого наступу.

фіксувалися дві марні спроби ворожого наступу. На Курському напрямку українські воїни змогли відбити 27 атак, зараз триває два боєзіткнення.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Генштаб ЗСУ відзначає воїнів 1 окремої бригади територіальної оборони, які за добу особливо проявили себе у стримуванні противника.

Нагадаємо, росіяни закріпилися в центрі села Кіндрашівка Куп'янського району, але не мають логістичного зв'язку з основною лінією.