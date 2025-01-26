26 січня 2025, 04:40
Ворог зосередився на Донецькій області: де йому вдалося просунутися, показали в ISW
Основні тези
- Російські війська просунулися на Торецькому, Покровському, Курахівському напрямках та в межах Великої Новосілки.
- У Запорізькій області та на Херсонському напрямку підтверджених просувань російських військ не було.
У війні в Україні та Росії за минулу добу, 25 січня, тривали важкі бої. Інститут вивчення війни повідомив, які відбулися зміни на лінії фронту.
Аналітики ISW зауважили просування окупантів, а також показали відповідні карти. 24 Канал розповідає найголовніше.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 26 січня
- 25 січня російські війська продовжили наступ в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. У Харківській області поблизу Вовчанська і Тихого була така ж ситуація. Також російські війська намагаються охопити Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий, але без успіхів. Наступи у напрямку на Борову теж не дали росіянам результатів.
- 25 січня російські війська продовжили наступ на південний захід від Сіверська в районі Васюківки, але не просунулися. Наземні атаки в напрямку на Часів Яр також тривали, але росіяни не зробили жодного підтвердженого просування.
- Однак російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри за 25 січня вказують на те, що окупанти пройшли вулицями Михайла Грушевського та Пирогова на півночі Торецька.
Бойові дії в Україні та Росії за 25 січня / Карти ISW
- Російські війська просунулися і на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 25 січня показують, що це сталося на схід від Сухого Яру. На Курахівському теж росіяни мали просування – геолокаційні кадри свідчать, ще це сталося на схід і південь від Слов'янки й до північно-східної околиці Андріївки.
- Російські війська просунулися в межах Великої Новосілки. На геолокаційному кадрі видно, як окупанти підіймають прапор у східній частині міста, тобто вони нещодавно вийшли на вулицю Зарічну й захопили поля на північ і північний схід від поселення.
- 24 і 25 січня російські війська продовжували наземні наступи в західній частині Запорізької області, зокрема на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки та на північ від Роботиного біля Новоданилівки, але не мали підтверджених просувань. На Херсонському напрямку просувань у них теж не було.