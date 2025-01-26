Ворог зосередився на Донецькій області: де йому вдалося просунутися, показали в ISW

У війні в Україні та Росії за минулу добу, 25 січня, тривали важкі бої. Інститут вивчення війни повідомив, які відбулися зміни на лінії фронту.

Аналітики ISW зауважили просування окупантів, а також показали відповідні карти. 24 Канал розповідає найголовніше. Дивіться також Путін сигналізує росіянам і світу, що не братиме участь у переговорах найближчим часом, – ISW Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 26 січня 25 січня російські війська продовжили наступ в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. У Харківській області поблизу Вовчанська і Тихого була така ж ситуація. Також російські війська намагаються охопити Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий, але без успіхів. Наступи у напрямку на Борову теж не дали росіянам результатів.

та Куп'янськ-Вузловий, але без успіхів. Наступи у напрямку на Борову теж не дали росіянам результатів. 25 січня російські війська продовжили наступ на південний захід від Сіверська в районі Васюківки, але не просунулися. Наземні атаки в напрямку на Часів Яр також тривали, але росіяни не зробили жодного підтвердженого просування.

також тривали, але росіяни не зробили жодного підтвердженого просування. Однак російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри за 25 січня вказують на те, що окупанти пройшли вулицями Михайла Грушевського та Пирогова на півночі Торецька. Бойові дії в Україні та Росії за 25 січня / Карти ISW Російські війська просунулися і на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 25 січня показують, що це сталося на схід від Сухого Яру. На Курахівському теж росіяни мали просування – геолокаційні кадри свідчать, ще це сталося на схід і південь від Слов'янки й до північно-східної околиці Андріївки.

напрямку. Геолокаційні кадри від 25 січня показують, що це сталося на схід від Сухого Яру. На теж росіяни мали просування – геолокаційні кадри свідчать, ще це сталося на схід і південь від Слов'янки й до північно-східної околиці Андріївки. Російські війська просунулися в межах Великої Новосілки . На геолокаційному кадрі видно, як окупанти підіймають прапор у східній частині міста, тобто вони нещодавно вийшли на вулицю Зарічну й захопили поля на північ і північний схід від поселення.

. На геолокаційному кадрі видно, як окупанти підіймають прапор у східній частині міста, тобто вони нещодавно вийшли на вулицю Зарічну й захопили поля на північ і північний схід від поселення. 24 і 25 січня російські війська продовжували наземні наступи в західній частині Запорізької області, зокрема на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки та на північ від Роботиного біля Новоданилівки, але не мали підтверджених просувань. На Херсонському напрямку просувань у них теж не було. Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська просунулися в Торецьку, поблизу Покровська, Курахового та Великої Новосілки. Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська просунулися в Торецьку, поблизу Покровська, Курахового та Великої Новосілки.