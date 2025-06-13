13 червня, 05:32
Активні на Сумщині й зайшли на Дніпропетровщину: карти фронту та аналіз ISW дій ворога за добу
Основні тези
- Російські війська активно атакували на різних напрямках в Україні, зокрема просунулися на півночі Сумської області та поблизу Сіверська й Курахового. Українські сили мали успіхи на Торецькому напрямку.
- Геолокаційні відеозаписи свідчать про перетин російськими військами адмінмежі Дніпропетровської області та просування вздовж автомагістралі Т-0428.
Ворог агресивно атакував на усіх напрямках в Україні впродовж 12 червня. Американські аналітики помітили кілька просувань окупантів.
Інститут вивчення війни у новому звіті вказав і на перетин адмінмежі Дніпропетровської області росіянами. Висновки та карти ISW публікує 24 Канал.
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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 13 червня
- Наземні наступи росіян в Курській області не мали результатів, активностей в Бєлгородській області не було.
- У Сумській області окупанти просунулися. Геолокаційні відеозаписи від 12 червня показують удари українців по російських позиціях на південь та південний захід від Олексіївки, а це свідчить, що росіяни нещодавно захопили це поселення. Інші відео вказують, що ворог просунувся на північний захід від та в межах центральної Кіндратівки, що на захід від Олексіївки, а ще на південь від Андріївки, що на південний захід від Олексіївки.
- 11 та 12 червня російські війська здійснили наземні наступи на північний схід від Харкова поблизу Охрімівки, але не просунулися. Не було в них успіхів на Куп'янському напрямку, біля Борової та Лимана.
- Але вони просунулися на Сіверському напрямку, зокрема захопили Григорівку, що на північний схід від Сіверська. На Часів Яр росіяни не просунулися, хоча наступали.
Як змінилася лінія фронту за 12 червня / Карти ISW
- Російські війська просунулися через межу Донецької та Дніпропетровської областей на північний захід від Курахового. Геолокаційні відео від 11 червня показують їхній рух вздовж автомагістралі Т-0428 Курахове – Новопавлівка та перетин адмінмежі областей на північний захід від Новоукраїнки, що на північний захід від Курахового.
- На Торецькому напрямку успіхи мали українські сили. Геолокаційні відеозаписи від 11 червня свідчать, що вони просунулися на південний схід від Диліївки, це на північ від Торецька.
- На Покровському напрямку змін не зафіксовано, на напрямку Великої Новосілки так само. Наступи окупантів на схід від Гуляйполя поблизу Малинівки не мали успіху, як і наступальні операції на заході Запорізької області та на Херсонщині.
Підсумовуючи, Інститут вивчення війни зауважив, що українські війська просунулися поблизу Торецька, а російські – на півночі Сумської області та поблизу Сіверська й Курахового.