Окупанти намагаються просунутися на Дніпропетровщину з 3 тактичних напрямків: карти й огляд ISW

Атаки ворога на різних напрямках в Україні впродовж 14 червня фіксували американські аналітики. Вони помітили просування окупантів, але й успіхи ЗСУ так само.

У новому звіті ISW підкреслив особливу активність обох армій біля Новопавлівки. Висновки та карти Інституту вивчення війни публікує 24 Канал. Дивіться також ISW оцінив, як ескалація на Близькому Сході може допомогти Росії у війні проти України Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 15 червня У Курській області бої тривали, наступали обидві сторони, та змін не зафіксовано. Активності у Бєлгородській області не було.

області бої тривали, наступали обидві сторони, та змін не зафіксовано. Активності у Бєлгородській області не було. У Сумській області наступи окупантів не мали успіху, на півночі Харківської області так само. На Куп'янському напрямку, біля Борової та Лимана теж ситуація не змінилася. Не фіксували переміщень фронту і на Сіверському напрямку та в місті Часів Яр.

області наступи окупантів не мали успіху, на півночі Харківської області так само. На Куп'янському напрямку, біля Борової та Лимана теж ситуація не змінилася. Не фіксували переміщень фронту і на Сіверському напрямку та в місті Часів Яр. Водночас російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи ще від 8 червня свідчать, що вони незначно пройшли вздовж автомагістралі Т-0516 Торецьк – Костянтинівка на північний захід від Торецька та на південний схід від Неліпівки.

напрямку. Геолокаційні відеозаписи ще від 8 червня свідчать, що вони незначно пройшли вздовж автомагістралі Т-0516 Торецьк – Костянтинівка на північний захід від Торецька та на південний схід від Неліпівки. На Покровському напрямку змін не було, але російські війська продовжують мати незначні територіальні здобутки на схід від Новопавлівки та намагаються просунутися в Дніпропетровську область з трьох тактичних напрямків. Як змінилася лінія фронту за 14 червня / Карти ISW Геолокаційні відеозаписи від 13 червня свідчать, що вони просунулися в центральній частині Горіхового , це на схід від Новопавлівки , та, ймовірно, захопили цей населений пункт.

, це на схід від , та, ймовірно, захопили цей населений пункт. Російські війська також просунулися на південний схід Дніпропетровської області, трохи південніше від Дачного , це на південний схід від Новопавлівки. Хоча українські війська, схоже, контратакують у цьому районі. Відео від 12 червня показують, що вони пройшли у східній Олексіївці, це на південний схід від Новопавлівки.

області, трохи південніше від , це на південний схід від Новопавлівки. Хоча українські війська, схоже, контратакують у цьому районі. Відео від 12 червня показують, що вони пройшли у східній Олексіївці, це на південний схід від Новопавлівки. Про активності біля Великої Новосілки повідомлень не було. Атаки росіян біля Гуляйполя та на Запорізькому напрямку не призвели до успіху. Наступальні операції ворога на схід від Херсона поблизу Антонівського мосту також були марними. Підсумовуючи, Інститут вивчення війни зауважив, що українські війська просунулися поблизу Новопавлівки, а російські – поблизу Торецька та так само Новопавлівки.