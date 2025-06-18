Ворог просунувся під Сіверськом та дуже активний під Торецьком і Покровськом: огляд і карти ISW

Бойові дії в Україні тривали на більшості напрямків 17 червня. Американські аналітики проаналізували поточну ситуацію.

У своєму новому звіті ISW показав просування окупантів на трьох ділянках. Висновки та карти Інституту вивчення війни публікує 24 Канал.

Дивіться також "Спустошено більшість складів": в ISW озвучили, коли Росія може вичерпати запаси танків

Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 18 червня

У Курській області росіяни атакували, але не просунулися вперед. В Бєлгородській області активності не було.

області росіяни атакували, але не просунулися вперед. В Бєлгородській області активності не було. Наступи на Сумщині не дали ворогу так само результатів. Про наземну активність на півночі Харківської області повідомлень не було.

не дали ворогу так само результатів. Про наземну активність на півночі Харківської області повідомлень не було. Наступальні операції окупантів на Куп'янському напрямку, до Борової та Лиману були безрезультатними. Щодо міста Часів Яр – там ситуація така сама.

напрямку, до Борової та Лиману були безрезультатними. Щодо міста Часів Яр – там ситуація така сама. А проте російські війська просунулися на Сіверському напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 17 червня свідчать, що вони пройшли на північний схід від Серебрянки, що на північний схід від Сіверська.

Як змінилася лінія фронту за 17 червня / Карти ISW

До теми Окупанти просунулися біля 3 населених пунктів на Сумщині та Донеччині, – DeepState

Російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 17 червня показують, що вони пройшли на північ, схід та південний схід від Диліївки, що на північ від Торецька.

напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 17 червня показують, що вони пройшли на північ, схід та південний схід від Диліївки, що на північ від Торецька. Також окупанти просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні відеозаписи ще від 15 червня свідчать, що вони пройшли на північний схід від селища Шевченко Перше, розташованого на північний схід від Покровська.

напрямку. Геолокаційні відеозаписи ще від 15 червня свідчать, що вони пройшли на північний схід від селища Шевченко Перше, розташованого на північний схід від Покровська. І ще росіяни просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 16 червня показують, що вони пройшли на північний схід від Комара, що на південь від Новопавлівки.

напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 16 червня показують, що вони пройшли на північний схід від Комара, що на південь від Новопавлівки. На напрямку Великої Новосілки, Гуляйполя, на заході Запорізької області та на Херсонщині атаки ворога були марними.

Підсумовуючи, ISW зазначив, що російські війська просунулися в районі Сіверська, Торецька та Покровська.

До слова, у попередньому звіті Інститут вивчення війни писав, що російські війська просунулися так само поблизу Сіверська, Торецька та Новопавлівки.